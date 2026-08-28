Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine klaren Hinweise auf die Todesursache. Die Spuren im und am Fahrzeug sowie die medizinischen Befunde werden jetzt ausgewertet.

Eine Frau und ihr Hund sind am Freitag in Pontebba in der friaulischen Provinz Udine tot in einem Kleintransporter mit österreichischem Nummernschild gefunden worden. Das Fahrzeug war in der Ortschaft Pietratagliata auf einem Parkplatz nahe einer Brücke über die Staatsstraße 13 abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen könnte die Frau - es dürfte sich wohl um eine Österreicherin handeln - bereits seit mehreren Tagen tot sein.

Ein Passant hatte die Frau Freitag früh entdeckt und Alarm geschlagen. Bei dem Pkw handelt es sich nach Angaben örtlicher Medien um einen Volkswagen Caddy. Die Ermittler versuchen nun, die Identität der Frau zu klären.

Keine Hinweise zur Todesursache

Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keine klaren Hinweise auf die Todesursache. Spuren im und am Fahrzeug sowie die medizinischen Befunde werden jetzt ausgewertet.