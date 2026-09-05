Die Felsformation „Türkenkopf“ sorgt wegen ihrer wechselnden Bezeichnungen und ihrer Form für Verwirrung. Die Namensgebung bleibt rätselhaft.

Wer aus Nordwesten auf die Karawanken blickt, kann am linken Rand des Kars mit etwas Fantasie einen Kopf mit Augen und Bart im Fels erkennen. Darauf führt Helmut Lang vom Alpenverein Villach den Namen „Türkenkopf“ zurück. Eine andere historische Deutung setzt beim 1742 Meter hohen Gipfel an, der heute Ferlacher Spitze heißt: Seine Form soll an einen türkischen Fes erinnern.

Genaue Lokalisierung unklar

Wo der „Türkenkopf“ genau liegt, ist nicht eindeutig. Auf der amtlichen Karte des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen befindet er sich nördlich der Bertahütte und nördlich der Ferlacher Spitze. Seit der Kartenneuaufnahme 1975 wurde seine Höhe mit 1542 Metern angegeben, erst heuer wurde diese Höhenangabe geändert. Andere Quellen verwendeten den Namen „Türkenkopf“ hingegen auch für die heutige Ferlacher Spitze.

Die unterschiedlichen Zuordnungen haben laut Lang eine lange Geschichte. Die heutige Ferlacher Spitze wurde früher häufig Kleiner Mittagskogel, teilweise aber auch „Türkenkopf“ genannt. Wanderkarten ab 1907 unterschieden hingegen zwischen dem damaligen Kleinen Mittagskogel – der heutigen Ferlacher Spitze – und einem nördlich davon gelegenen „Türkenkopf“. Nach mehreren Änderungen findet sich diese Trennung seit der Kartenrevision von 1962 wieder.

Unterschiedliche Zuordnungen auch im Slowenischen

Auch bei den slowenischen Namen gibt es unterschiedliche Zuordnungen, erklärt Sprachwissenschaftlerin Manca Černivec vom Slowenischen Volkskundeinstitut Urban Jarnik. Die Ferlacher Spitze trägt demnach den slowenischen Namen Komnica. Dieser leitet sich nicht von kamen, dem slowenischen Wort für Stein, sondern von kom in der Bedeutung „Klumpen“ ab. In einem slowenisch-deutschen Wörterbuch wird kom auch mit „Widerrist“ und „Kamm“ übersetzt.

Auf der slowenischen staatlichen Karte erscheint für die Ferlacher Spitze hingegen die Form Kamnica, während der nördlich gelegene „Türkenkopf“ dort Bučovnik heißt. Eine zweisprachige Karte der Marktgemeinde Finkenstein ordnet wiederum Komnica, „Türkenkopf“ und – in Klammern – Ferlacher Spitze demselben Berg zu. Der nördliche Gipfel bleibt auf dieser Karte unbenannt, Bučovnik bezeichnet dort den Bergrücken darunter.

Der ungewöhnliche Name kann sich damit je nach Quelle auf unterschiedliche Erhebungen beziehen. Entscheidend dürfte jedoch gewesen sein, was Menschen in der Berg- oder Felsform zu erkennen glaubten: einen Kopf mit Augen und Bart oder einen türkischen Fes.