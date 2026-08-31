Feuerwehrleute treten auf der Raab in Feldbach zum Kräftemessen an

Feuerwehrkräfte aus fünf Bundesländern sind am 4. und 5. September beim Leistungsbewerb der Landeswasserwehr am Start. Es geht um die Fähigkeiten, die im Ernstfall auf dem Wasser gefragt sind.

690 Zillenbesatzungen von Feuerwehren aus der Steiermark, aus Kärnten, dem Burgenland, Nieder- und Oberösterreich kommen am 4. und 5. September nach Feldbach, um ihre Geschicklichkeit, Kondition und Technik beim Einsatz auf dem Wasser unter Beweis zu stellen. Beim 28. Landeswasserwehr-Leistungsbewerb geht es um Abzeichen in Bronze und Silber sowie beim 26. Bewerb um das Wasserwehrleistungsabzeichen in Gold.

Was für die Zuschauer wie ein sportlicher Wettbewerb aussieht, hat einen wichtigen feuerwehrfachlichen Hintergrund. Es geht darum, den Ausbildungsstand der Feuerwehrleute unter Beweis zu stellen und die erworbenen Fertigkeiten laufend zu trainieren.

Bewerb mit praktischem Nutzen

Gefahren wird mit sieben Meter langen Feuerwehr-Holzzillen stehend rudernd. Mit Rudern und Schiffshaken müssen die Besatzungen ihre Zillen sicher und möglichst schnell durch die Bewerbsstrecke manövrieren. Landesbewerbsleiter Robert Zach (Bereichsfeuerwehrverband Feldbach) spricht von einer körperlich sehr anstrengenden Tätigkeit, die für die Feuerwehren einen unmittelbaren praktischen Nutzen habe – etwa bei Hochwassereinsätzen oder Unfällen auf Flüssen oder Seen.

1 / 2 Trainingsfahrt von Teilnehmenden am Wettbewerb... © Tom Meier

Die Durchführung liegt in der Hand der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Feldbach, unterstützt von Stadtgemeinde, Bereichsfeuerwehrverband Feldbach, Landesfeuerwehrverband und zahlreichen Helfern. Rund 70 Bewerter sind im Einsatz.

Verkehrsbeschränkungen wegen des Bewerbs

Wegen des Bewerbs gelten am 3. September, 6 Uhr, bis 5. September, 22 Uhr, Verkehrsbeschränkungen: Fahrverbot in beide Richtungen vom Kreisverkehr Grazer Straße bis zum Kreuzungsbereich mit der L201 (Höhe Fa. Birner). Vom Kreisverkehr kommend ist Anrainerverkehr bis zur Firma Liebmarkt ausgenommen, Zufahrt zum Liebmarkt ist möglich. Der Radweg zwischen der Firma Uitz und dem Start-/Zielbereich auf Höhe der Firma Birner ist für den Radverkehr gesperrt. Fahrräder dürfen aber geschoben werden.