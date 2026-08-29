Journalistischer Mut statt Sommer-Schwatz

Wie wird mit hochrangigen Politikerinnen und Politikern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen?

Die Nerven lagen schon weniger blank. Kaum war die Aufregung um den „Spiegel“-Titel „Der gefährlichste Mann Deutschlands“ verebbt, zog der MDR den Stecker: Mitten in „Sachsen-Anhalt heute“ blieb der Bildschirm schwarz – als Vorspiel zu einer Rede des Intendanten gegen die allfällige Kündigung des Medien-Staatsvertrages. Dies hat der AfD-Kandidat als erste Amtshandlung angekündigt, falls er nach der Wahl am 6. September Ministerpräsident wird. „Spiegel“ und MDR sorgen unterdessen dafür, dass der zuvor nur provinzbekannte Ulrich Siegmund über die Landesgrenzen hinaus Aufmerksamkeit erregt.

Magdeburg ist zwar 660 Autobahnkilometer entfernt, doch die deutschen Rundfunkwellen schwappen oft nach Österreich über – zuletzt durch das ZDF-Sommerinterview mit AfD-Chefin Alice Weidel in Wien. Die Grundlage für öffentlich-rechtliche Anstalten (sie heißen dort noch so) ist bei den Nachbarn anders, weil bei ihnen Medien Ländersache sind. ZDF und ARD – zu ihr gehört der MDR – agieren auf einer sensiblen föderalistischen Basis, für die auch der Rundfunkbeitrag verhandelt wird. Diese Möglichkeit einer Blockade durchs Burgenland gibt es in Österreich nicht. Doch so wie die AfD die ARD und das ZDF will auch die FPÖ den ORF stutzen. Im Regierungsprogramm hingegen steht seine „Gesamtreform“. Den Auftakt dafür bildet ein Zukunftsforum mit 200 Experten am 10./11. September.

Die zeitliche Abfolge wirkt politisch pikant. Am Abend nach der Wahl in Sachsen-Anhalt ist das Sommergespräch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl. Simone Stribl hat Medienminister Andreas Babler seltsamerweise keine Frage zum ORF gestellt. Nun muss sie wohl auch Kanzler Christian Stocker von diesem Thema verschonen, der bei der ORF-Kür unglücklich agierte. Kickl indes kann je nach Wahlausgang die Vehemenz seiner Attacken gegen den Küniglberg kalibrieren. Wetten, dass solche kommen, haben geringstmögliche Quoten.

Die Selbst-Auslassung des ORF in seinen Sommergesprächen ist ein journalistischer Kapitalfehler. Das nimmt ihm Relevanz und fördert Anpassungs- bis Feigheitsvorwürfe. Gerade die aktuelle Phase, in der Generalin Ingrid Thurnher engagiert aufräumt, während Nachfolger Clemens Pig Weichen für seine vom Sparkurs vorgeprägte Ära legt, braucht journalistische Mut-Symbolik. Anregungen kämen wiederum aus Deutschland: Wulf Schmiese hat im ZDF-Interview mit Weidel mit konfrontativer Empörung über das Ziel hinausgeschossen, der Kanzler beim RTL-Format „Am Tisch mit Friedrich Merz“ völlig die Nerven verloren. Die Wahrheit liegt dazwischen, aber nicht in einem netten Gespräch.