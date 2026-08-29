Junger Feldkirchner macht ältere Menschen fit fürs Smartphone

Jonathan Costisella hat den Verein „Smart Club Feldkirchen“ gegründet, um älteren Menschen Kurse rund um Smartphone-Nutzung und Internet anbieten zu können.

Der Umgang mit Smartphones ist vor allem für ältere Personen oft noch mit Hürden verbunden. Diese möchte der junge Feldkirchner Jonathan Costisella (19) mit seinem gerade gegründeten Verein „Smart Club Feldkirchen“ abbauen. Der Verein zur Förderung digitaler Kompetenz und Medienbildung bietet Kurse für ältere Personen und Smartphone-Einsteiger an. „Wenn bei meinen Eltern oder Großeltern etwas am Smartphone nicht funktioniert hat, war immer ich der Ansprechpartner. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich das auch im größeren Rahmen anbieten kann“, erklärt Costisella.

Kurse rund um Smartphone und Internet

Angeboten werden zum Beispiel Einführungskurse in Sachen Smartphone-Bedienung, sicheres Surfen im Internet, die sichere Nutzung sozialer Medien und E-Mails, Online-Banking und Einkaufen im Internet, Foto und Video sowie Betrugsprävention. „Ich habe einige Jahre bei Magenta Telekom gearbeitet und mir auch nebenbei viel Wissen angeeignet“, sagt Costisella, der im Verein von seinem Vater Clemens Costisella unterstützt wird.

Wer an den Kursen teilnehmen möchte, kann sich auf der Website www.smartclub-feldkirchen.online, per E-Mail an info@smartclub-feldkirchen.at oder unter der Telefonnummer 0664/188 27 17 informieren. Für die Teilnahme ist laut dem Obmann ein „kleiner Mitgliedsbeitrag“ zu entrichten. „Was die Räumlichkeiten für die Kurse betrifft, befinden wir uns gerade im Austausch mit der Stadtgemeinde Feldkirchen. Sie steht dem Verein positiv gegenüber“, freut sich Costisella.