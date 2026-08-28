Feldbachs neuester „Kulinarischer Spaziergang“ führt durch die Altstadt

Die „Kulinarischen Spaziergänge“ werden erweitert: Ab dem 19. September führt eine dritte Tour auch am Samstagnachmittag durch Feldbacher Gastro-Betriebe.

Genuss, Geselligkeit und regionale Vielfalt stehen seit rund vier Jahren im Mittelpunkt der „Kulinarischen Spaziergänge“, die Feinschmeckerinnen und Feinschmecker auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Feldbacher Gastronomiebetriebe führen. Da die bisherigen Termine am Freitagnachmittag und Samstagvormittag von Einheimischen und Gästen sehr gut genutzt werden, hat man sich entschlossen, einen dritten kulinarischen Spaziergang anzubieten, heißt es seitens der Stadtgemeinde Feldbach.

So lädt der „Kulinarische Spaziergang für Genießer“ ab dem 19. September nun auch am Samstagnachmittag (15 oder 16 Uhr) zum genussvollen Flanieren durch die Feldbacher Altstadt ein. Die neue Route führt von „Einfach Fitz“ über das kürzlich neu eröffnete Marktlokal „Feld“, die Pizzeria Velius, das Café Beisl, Sissi’s Weinbar, La Piazzetta und die „Urbanistub’n“ zum Tanzcafé Pinocchio. „Ich lade Einheimische und Gäste herzlich ein, unsere Stadt auf genussvolle Weise neu zu entdecken“, so Bürgermeister Josef Ober.