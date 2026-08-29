ÖVP fordert offene Debatte über Erlebnisbad Judenburg

In der Diskussion um das Judenburger Erlebnisbad warnt die ÖVP vor voreiligen Zusagen. Zuerst müssten Kosten und Perspektiven offengelegt werden.

Auf unseren jüngsten Bericht über die Freibäder in den Bezirken Murau und Murtal reagiert die ÖVP Judenburg. Wie berichtet sind viele Bäder in die Jahre gekommen, der Sanierungsbedarf ist hoch. Allerdings haben die meisten Kommunen auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Judenburgs Bürgermeisterin Elke Florian (SPÖ) betonte, wie wichtig ihr der Erhalt des Bades ist.

Dazu heißt es in der Aussendung der ÖVP Judenburg: „Das Erlebnisbad ist ohne Zweifel eine wichtige Freizeiteinrichtung für Judenburg und die gesamte Region. Wir sehen die hohen Besucherzahlen und wissen um die Bedeutung des Bades, gerade auch für Kinder und Familien. Aber daraus abzuleiten, dass das Bad um jeden Preis erhalten werden muss, wäre aus unserer Sicht nicht verantwortungsvoll“, so ÖVP-Stadtparteiobmann und Stadtrat Andreas Brugger.

Unangetastet

Eine Stadt habe viele Aufgaben zu erfüllen. „Wir können nicht seriös versprechen, dass eine einzelne Einrichtung unter allen Umständen unangetastet bleibt, während an anderer Stelle immer weiter gekürzt werden muss.“ Und man müsse weg „von der Vorstellung, dass jede Gemeinde jedes Angebot selbst betreiben muss“. Die ÖVP fordert „sämtliche Zahlen und Varianten transparent auf den Tisch zu legen“.

Wer übernimmt finanzielle Verantwortung?

Zudem heißt es in der Aussendung: „Wenn Menschen aus der gesamten Region eine Einrichtung nutzen, dann sollte auch gemeinsam darüber gesprochen werden, wie diese Infrastruktur langfristig getragen werden kann. Regionale Bedeutung darf nicht bedeuten, dass eine einzelne Stadt am Ende die gesamte finanzielle Verantwortung übernimmt.“

Stadtrat Andreas Brugger meint außerdem: „Wir wollen ein gutes Schwimmangebot für Judenburg und die Region erhalten. Aber wir dürfen nicht so tun, als wären finanzielle Grenzen bedeutungslos.“

Auch vonseiten der SPÖ Murtal wurden jüngst Lösungen im Bereich der Sportstätten gefordert.