Krebspatientin Jasmin (2) aus Voitsberg braucht eine Augenprothese

Im Mai, wenige Monate nach der Diagnose Augenkrebs, wurde der Zweijährigen das rechte Auge entfernt. Jetzt werden Spenden für eine Prothese gesammelt.

Wer selbst kein krankes Kind hat, kann wohl nicht im Ansatz nachfühlen, wie sich eine Voitsberger Familie im Jänner 2026 gefühlt haben muss, als ihr mitgeteilt wurde, dass ihre zweijährige Tochter Jasmin an Augenkrebs erkrankt ist. Es folgten kräftezehrende Monate für das Mädchen, ihre Eltern und ihre beiden Geschwister: Chemotherapie und mehrere Operationen, Jasmin musste lange im Krankenhaus bleiben. Im Mai dieses Jahres musste ihr schließlich das rechte Auge entfernt werden.

Spendenaufruf für eine Augenprothese

Der Verein „Sunfixl-Höhlenteifl“, der mit der Familie in engem Kontakt steht, sammelt nun auf der Plattform „Gofundme“ Spenden für Jasmin. Finanziert werden soll damit eine Augenprothese. Aktuell hat das Mädchen nach Angaben des Vereins statt eines Auges oder einer Prothese einen Platzhalter, einen sogenannten Konformer, in der Augenhöhle, der dreimal pro Tag gereinigt werden muss. „Für Jasmin bedeutet das jedes Mal große Schmerzen“, so die „Sunfixl-Höhlenteifl“.

„Mit einer Augenprothese würde Jasmin wenigstens der Reinigungsprozess erspart bleiben. Die Hoffnung ist, dass sie damit ein möglichst schmerzfreies Leben haben kann“, sagt der Verein weiter.

Große finanzielle Belastung

Jasmins Familie wollte auf einen Spendenaufruf eigentlich verzichten; doch wie so oft bei Schicksalsschlägen und Krankheiten setzt der fünfköpfigen Familie nicht nur die seelische, sondern auch die finanzielle Belastung zu. Viel Geld floss etwa in den Umbau des Hauses: Eine Infektionsschleuse sowie ein Bakterienfilter wurden eingebaut, damit Jasmin zuhause und nicht nur im Krankenhaus betreut werden kann. Mit spezieller UV-Schutzausrüstung kann Jasmin auch hin und wieder hinaus an die frische Luft – für die Zweijährige im Gegensatz zu vielen gleichaltrigen Kindern keine Selbstverständlichkeit.

Auch bei Maskenausstellung wird gesammelt

Spenden für Jasmin und ihre Familie werden aber nicht nur online auf Gofundme, sondern auch offline gesammelt. Am 12. und 13. September 2026 (am 12. von 10 bis 20 Uhr, am 13. von 10 bis 14 Uhr) veranstaltet der Verein „Sunfixl-Höhlenteifl“ wieder seine Maskenausstellung bei der Sunfixlhöhle in Kainach bei Voitsberg. Dort wird es eine Charity-Spendentombola geben, außerdem wird eine Spendenbox aufgestellt. „Jeder Cent, den wir irgendwie zusammenkriegen, kommt Jasmin zugute“, so die „Höhlenteifl“. Spenden kann man unter dem Link gofundme.com/bitte-helft-mir-wxmvx.