Baustelle auf Umfahrung Feldbach beginnt, Tempo 50 bis Ende November

Am 31. August starten die Arbeiten zur Erneuerung der Lärmschutzwände an der Südseite der B 66. Verkehr in beide Fahrtrichtungen mit Tempolimit bleibt aufrecht.

Die Lärmschutzwände in Holzbauweise an der Feldbacher Umfahrung sind in schlechtem Zustand und werden – wie auf der Nordseite – nun erneuert

Vor drei Jahren wurde die Lärmschutzwand an der Nordseite der Umfahrung Feldbach (B 66) erneuert. Nun ist die Südseite an der Reihe. Am Montag, 31. August, beginnen die Arbeiten. Auf einer Länge von 1435 Metern werden die neuen Lärmschutzwände errichtet, heißt es aus dem Büro der Verkehrslandesrätin Claudia Holzer. Die Gesamtkosten betragen rund 1,4 Millionen Euro.

Während die Arbeiten 2023 noch mit wechselseitigen Anhaltungen abgewickelt wurden, wird diesmal der Verkehr in beide Fahrtrichtungen aufrechterhalten. Es steht in beide Richtungen eine Fahrspur mit einer 50 km/h-Beschränkung zur Verfügung. Nur im Zuge der Arbeiten im Bereich „Kornbergunterführung“ wird es zu wechselseitigen Anhaltungen kommen.

Baustelle bis Ende November

Der Abschnitt beginnt bei Kilometer 20,645 und geht bis Kilometer 22,080 (Fahrbahnüberführung L 221). Laut Projektleiterin Nina Fank-Habe (Abteilung 16, Verkehr und Landeshochbau) weist die Lärmschutzwand Bauhöhen zwischen 2,10 und 4,25 Metern auf. Die Fertigstellung ist bis Ende November vorgesehen.