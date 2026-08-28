Weltweite Anteilnahme, Charles trauert um „lieben Cousin“ Harald V.

Van der Bellen: „Zutiefst traurige Stunde“, König Charles trauert um„lieben Cousin“

Der britische König Charles trauert nach dem Tod von Harald V. von Norwegen um seinen „lieben Cousin“

Der Tod des norwegischen Königs Harald V. hat international große Anteilnahme ausgelöst. „Meine Gedanken sind mit dem Volk Norwegens und der königlichen Familie in dieser zutiefst traurigen Stunde“, schrieb Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag auf der Plattform X. Der König habe sein Land „mit unerschütterlichem Engagement, Würde und einem tiefen Pflichtbewusstsein“ geführt.

„Sowohl als Staatsoberhaupt als auch als erfolgreicher Sportler war er ein herausragender Vertreter seines Landes. Er gab “Alles für Norwegen'„, erklärte Schwedens König Carl XVI. Gustaf am Freitag in Anspielung auf Haralds Motto. Dänemarks König Frederik X. bezeichnete den verstorbenen Monarchen als “außergewöhnlichen Mann„, der “Pflicht und Verantwortung mit Präsenz und Mitgefühl verband„.

König Charles trauert um „lieben Cousin“

Der britische König Charles III. trauerte um seinen „lieben Cousin“ Harald V. und würdigte dessen „herausragende Persönlichkeit“. Harald V. habe sein Land mit „Herzlichkeit und Bescheidenheit“ geführt. Das spanische Königshaus würdigte Harald V. als „Vorbild für Verantwortung, Würde, Bescheidenheit und unermüdlichen Einsatz im Dienste“ Norwegens.

Niederlande: „Dient mit Stolz und Überzeugung“

Auch die königliche Familie in den Niederlanden äußerte ihre Trauer. „König Harald diente seinem Land mit Liebe, Stolz und Überzeugung“, erklärte sie. Belgiens König Philippe und Königin Mathilde erklärten, Haralds „Humor, seine Menschlichkeit und seine Aufrichtigkeit haben ihn zu einem wirklich besonderen Menschen“ gemacht.

Steinmeier und Macron „in tiefer Trauer“

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drückte ebenso wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine „tiefe Trauer“ über den Tod des norwegischen Monarchen aus. Der israelische Präsident Isaac Herzog verwies auf die „Loyalität und Hingabe“ von Harald V., der zu Beginn seiner Zeit auf dem Thron die wegweisenden Osloer Verträge zwischen Israel und den Palästinensern unterstützt hatte.

Von der Leyen: „Herzlichkeit, Bescheidenheit und Pflichtbewusstsein“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, Harald V. habe „seinem Land mit Herzlichkeit, Bescheidenheit und einem unerschütterlichen Pflichtbewusstsein gedient“. Der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin erklärte, der norwegische Monarch werde „für seine standhafte Führung und seinen hingebungsvollen Dienst an seinem Land in Erinnerung bleiben“.

Auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte tat seine Trauer auf X kund:

Ebenso Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Namen der italienischen Regierung: