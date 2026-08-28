Melissa Naschenweng hat gemeinsam mit Krüger eine eigene Trachtenkollektion entworfen, die seit Freitag erhältlich ist. Die Preise reichen von 59,90 bis 219 Euro.

Pink, Lederhose und Tracht sind seit Jahren fester Bestandteil von Melissa Naschenwengs Bühnenoutfits. Nun hat die Kärntner Schlagersängerin gemeinsam mit dem deutschen Trachtenhersteller Krüger eine eigene Kollektion entworfen. Die Stücke sind seit Freitag im Handel erhältlich.

Pink und schwarz

Farblich bleibt Naschenweng ihrem bekannten Stil treu: Pink und Schwarz dominieren die Kollektion. Dazu gehören unter anderem ein schwarzes Samtdirndl mit Flügelärmeln und Perlenschürze sowie ein pinkes Dirndl mit Bouclé-Mieder. Letzteres wird mit einer transparenten Tüllbluse kombiniert.

Jeanskleid

Etwas weniger klassisch ist ein Jeans-Dirndlkleid, das sowohl mit Gürtel als auch mit Schürze getragen werden kann. Auch die Lederhose, die bei Naschenweng längst zum Markenzeichen geworden ist, darf nicht fehlen. Erwachsene können ein schwarzes Modell erwerben, Kinder eine pinke Lederhose in Metallic-Optik.

1 / 6 © Kk / Krüger Dirndl

Nach Angaben von Krüger war Naschenweng auch selbst am Designprozess beteiligt. Zwar wurde sie von den Designerinnen des Unternehmens unterstützt, viele Ideen sowie Farb- und Gestaltungswünsche seien aber von der Sängerin selbst gekommen.

Auf Wunsch der Fans

Naschenweng selbst beschreibt die Kollektion als Verbindung ihrer Liebe zur Tracht mit ihrem persönlichen Stil. Ähnlich wie bei ihrer Musik wollte sie dabei Tradition und Moderne miteinander verbinden. Die pinke Kinderlederhose sei auf Wunsch ihrer jungen Fans entstanden, so die Sängerin.

1 / 3 Die pinke Kinderlederhose kostet 219 Euro und damit gleich viel wie die schwarze Version für Erwachsene © Kk / Krüger Dirndl

Preise

Die meisten Stücke der Kollektion liegen preislich rund um die 200-Euro-Marke: Das schwarze Samtdirndl „Midnight“ und das pinke Dirndl „Alpenmadl“ kosten jeweils 219 Euro, für das Jeans-Dirndl „Alpenqueen“ werden 199 Euro fällig. Zum pinken Modell gibt es außerdem eine transparente Dirndlbluse für 59,90 Euro, sodass die Kombination insgesamt 278,90 Euro kostet.

Die schwarze Damenlederhose „Midnight“ und die pinke Kinderlederhose „Mini Bergmadl“ kosten jeweils 219 Euro. Letztere ist damit preislich auf demselben Niveau wie die Lederhose für Erwachsene. Die Kollektion ist seit Freitag auf der Krüger-Website erhältlich.