Weizer Alois Leodolter (95) lebte sein Leben für den Sport                  

Alois Leodolter aus Weiz verstarb am Dienstag im Alter von 95 Jahren. Dem Sportler gelang als Erster der 100-Meter-Flug am Kulm.

Der Weizer Alois Leodolter verstarb am Dienstag; ihm gelang als Erster der 100-Meter-Flug am Kulm

Sein Herz gehörte dem Sport, jetzt hörte es auf zu schlagen: Alois Leodolter, der wohl erfolgreichste Weizer Sportler, verstarb wenige Tage nach seinem 95. Geburtstag. Der ehemalige Elin-Angestellte zählte über viele Jahre zu den besten und erfolgreichsten Wintersportlern Österreichs.

© Sonstiges Alois Leodolter in der Anfahrtshocke zu Hause in Weiz; die Originalski vom Kulm 1950 wurden wie ein Schatz gehütet

Leodolter wurde viermal Staatsmeister in der Nordischen Kombination, den Höhepunkt seiner Laufbahn krönte aber die Teilnahme in dieser Disziplin an den Olympischen Winterspielen 1960 in Squaw Valley (Kalifornien, USA). Sein jüngerer Bruder Otto, ebenfalls für Österreich in Squaw Valley am Start, holte im Skisprung die Bronzemedaille.

Erster 100-Meter-Flug am Kulm

Für einen Meilenstein sorgte Alois Leodolter zudem schon früh im Skispringen. Im März 1950 gelang ihm der erste 100-Meter-Flug am Kulm.

Seine Karriere ließ der gebürtige Mariazeller schlussendlich als leidenschaftlicher Läufer ausklingen: im Team der Ponigl Roadrunners absolvierte Leodolter zweimal in der Staffel den 24-Stunden-Lauf von Wörschach, 1998 bestritt er den Graz-Marathon.

1 / 2 Für einen Meilenstein sorgte Alois Leodolter zudem schon früh im Skispringen, im März 1950 gelang ihm der erste 100-Meter-Flug am Kulm. © Sonstiges

Bis ins hohe Alter war der Luis, wie ihn alle nannten, nahezu täglich auf seiner Hausstrecke von Weiz hinunter ins Bärental anzutreffen. 1996 war er zusammen mit seinem Bruder Otto vom Land Steiermark mit dem Sportverdienstzeichen in Gold ausgezeichnet worden.

Verabschieden kann man sich von Alois Leodolter ab Montag, 31. August, ab 8 Uhr am Weizberg. Die Verabschiedung findet am Dienstag, 1. September, um 10 Uhr in der Aufbahrungshalle statt. Anschließend erfolgt die Überführung in die Feuerhalle.