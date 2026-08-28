Die Auslosung der Ligaphase in der Europa League ergab einige Hammerlose für den SK Sturm. So trifft man etwa auf Hoffenheim mit Christian Ilzer.

Die Auslosung zur Ligaphase der Europa League in Monaco ergab für den SK Sturm durchaus attraktive Gegner. So trifft die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch, die aus Topf drei gezogen wurde, in dieser Europacup-Saison auf namhafte Mannschaften.

Aus Topf eins bekamen die Grazer den niederländischen Klub AZ Alkmaar (auswärts) und Olympique Marseille (heim) aus Frankreich zugelost. Der zweite Topf brachte die Gegner Dinamo Zagreb aus Kroatien (auswärts) und den französischen Vertreter Stade Rennes (heim). Aus Topf drei wurde Sturm Celje aus Slowenien (heim) und Premier-League-Klub Bournemouth (auswärts) zugelost. Zu Hause geht es gegen OFI Kreta aus Griechenland, der aus Topf vier gezogen wurde. Ebenfalls aus dem vierten Topf wurde Sturm das Traumlos schlechthin zugeteilt. Auswärts kommt es zu einem Wiedersehen mit Christian Ilzer und Hoffenheim.

Salzburg mit attraktiven Gegnern

Salzburg bekommt es in der Ligaphase der Fußball-Europa-League zu Hause mit AC Milan, Sparta Prag, Crystal Palace und Ararat-Armenia sowie auswärts mit Bayer Leverkusen, RSC Anderlecht, NK Celje und Lewski Sofia zu tun.