Kärntner Polizei bittet um Hilfe: Kennen Sie diesen Verstorbenen?

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung des Verstorbenen, der am 23. Juli in der Drau tot aufgefunden wurde.

Die Kärntner Polizei ersucht um Mithilfe aus der Bevölkerung: Am 23. Juli dieses Jahres wurde in der Drau im Bereich zwischen Strau und Kirschentheuer eine bislang unbekannte männliche Person tot aufgefunden. Die Identität des Verstorbenen konnte trotz der bislang durchgeführten Erhebungen noch nicht geklärt werden.

Zur Klärung der Identität ersucht die Landespolizeidirektion Kärnten daher nun die Bevölkerung um Mithilfe – hierfür wurde auch ein Lichtbild des Verstorbenen veröffentlicht. Personen, die Angaben zur Identität des Verstorbenen machen können oder die Person anhand der veröffentlichten Aufnahme wiedererkennen, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Ferlach unter 059133-2100 oder mit jeder anderen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Beschreibung des Verstorbenen Geschlecht: männlich

Alter: ca. 65 bis 75 Jahre

Größe: ca. 175 cm

Statur: kräftig, ca. 84 kg

Haare: graue, mittellange Haare, grauer Vollbart

Bekleidung: weißes Hemd mit hellgrauen Längsstreifen, dunkle Anzughose mit schwarzem Gürtel, schwarze Halbschuhe mit schwarzen Socken

Besondere Merkmale: Die unbekannte Person führte in der Hosentasche amerikanische Dollar mit sich. In der Brusttasche des Hemdes befand sich ein goldfarbener Kamm.

Die Polizei ersucht insbesondere auch Personen, die einen Angehörigen oder Bekannten vermissen und bei denen eine Übereinstimmung mit der veröffentlichten Person möglich sein könnte, um Kontaktaufnahme mit der Polizei. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität sowie der näheren Umstände des Todesfalls werden fortgeführt.