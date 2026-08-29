Zu wenig Schwestern: Kloster Maria Rast schließt nach 115 Jahren

Das bekannte Kloster in Gratkorn ist eine Anlaufstelle für Schwestern im höheren Alter. Weil keine mehr nachkommen, muss es jetzt schließen. Eine „Realität, die man hat kommen sehen“.

Seit 1911 war das Kloster Maria Rast in Betrieb, nach 115 Jahren wird es jetzt geschlossen. Schwester Roswitha (Archivfoto) leitete das Kloster bis zuletzt

„Um die 34 Schwestern lebten noch vor zehn Jahren hier“, berichtet Schwester Roswitha Bauer, die Leiterin des Klosters Maria Rast in der Dult. Zum Schluss sind es nur noch sechs. Die Entwicklung habe sich über viele Jahre abgezeichnet, meint sie. „Es ist einfach eine Realität. Natürlich haben wir das kommen sehen.“ Im Kloster sind Umbauten notwendig. „Wir werden hier nicht umbauen, weil wir nicht mehr erleben werden, dass wir es genießen können“, kommentiert Schwester Roswitha. Die Provinz Graz-Mitteleuropa, eine Ordensprovinz der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul, beschloss deshalb die Schließung des Standorts.

Das Durchschnittsalter der Schwestern hier ist über 80 Jahre. Nach Maria Rast kommen sie, wenn sie zu alt für den öffentlichen Dienst in Ordensspitälern oder Kindergärten werden. Die Zahl der Schwestern sinkt nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Mit der Zeit ist diese Entwicklung auch in Maria Rast angekommen.

© KLZ/Kanizaj Schwester Roswitha Bauer leitet das Kloster Maria Rast (Archivbild)

Ein europäisches Phänomen

Schwester Roswitha ist in ihrem Orden international vernetzt. Nicht überall sei die Entwicklung so wie in Europa, meint sie. Etwa in vielen asiatischen oder afrikanischen Ländern berichten die Ordensschwestern gar von Zulauf. „Ich frage mich manchmal, was es dort noch gibt, was hier verloren gegangen ist“, meint Schwester Roswitha. Für sie ist es die Verbindlichkeit, die den Menschen heute fehlt und die ihnen früher leichter gefallen ist. „Für viele hat Beruf nicht mehr mit Berufung zu tun. Viele spüren heute wenig Sinn und Ziel für ihr Leben. Sie können sich dann auch nicht für ihr Leben binden.“

Dass die Kirche den Anschluss an die Gegenwart verloren haben könnte, hat aus der Sicht von Schwester Roswitha nichts mit den sinkenden Zahlen zu tun. „Gerade die Kirche muss nicht mit jedem Trend mitlaufen“, sagt sie. Viel mehr gelte es, sich auf das zu besinnen, was sie ausmacht, nämlich „dass wir für Menschen da sind, egal wer sie sind“, sagt sie.

Der Lauf der Dinge

Maria Rast ist nicht das erste steirische Kloster, das in den letzten Jahren seine Pforten geschlossen hat. Auch etwa in St. Johann bei Herberstein oder Hartberg mussten Klöster den Betrieb einstellen. Schwester Roswitha beunruhigt das nicht. „Es ist der Lauf der Dinge“, sagt sie. „Vieles ist erst klein, wächst dann und wird unweigerlich auch wieder kleiner“, Manchmal müsse etwas absterben, damit Neues entstehen kann.

© privat Am Friedhof direkt am Gelände des Klosters ruhen die Schwestern, die zuletzt dort lebten

Den Höchststand an Bewohnerinnen hatte das Kloster 1943, als vertriebene Schwestern dort unterkamen. Damals lebten 109 Schwestern in den Räumlichkeiten, die sich heute noch sechs Ordensfrauen teilen. In jüngerer Vergangenheit verzeichnete man auch ab 2022 noch einmal Zulauf, als das Kloster geflüchtete Schwestern aus der Ukraine aufnahm.

Am Montag werden die verbliebenen sechs Schwestern aus Maria Rast nach Graz übersiedeln. Dort kommen sie im Provinzhaus in der Mariengasse unter. Schwester Roswitha nimmt das gleichmütig. „Vor 46 Jahren bin ich eingetreten, um für Gott und die Menschen da zu sein“, meint sie. Daran hat sich seither nichts verändert.

TikTok-Star

In einem Punkt geht Schwester Roswitha aber nicht nur mit der Zeit, sondern auch gerne mit einem Trend mit. Die Ordensschwester ist nämlich ein Star auf TikTok. Mehr als 10.000 Menschen folgen dem Account „pov.jesus“, auf dem sie Fragen aus der Community beantwortete oder auch schon einmal mit ihren Ordensschwestern Tänze performt. Sogar Heidi Klum teilte bereits ein Posting des Accounts.