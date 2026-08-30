Bad Aussee wieder Treffpunkt der Kommunalen Sommergespräche

Meinl-Reisinger, Barroso, Schüssel und weitere hochkarätige Gäste diskutieren am 3. und 4. September in Bad Aussee über die Zukunft Europas.

Am kommenden Donnerstag und Freitag wird es Bürgermeister, Gemeinderäte sowie hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Finanzwelt und Wissenschaft wieder ins Ausseerland ziehen. Gemeinsam werden sie bei den Kommunalen Sommergesprächen im Kurhaus in Bad Aussee über Europas Zukunft diskutieren.

Zu den heurigen Gästen zählen unter anderem Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission José Manuel Barroso sowie Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Das Themenspektrum reicht vom Ausbau der europäischen Infrastruktur und Energienetze über Investitionen in Mittel- und Osteuropa bis hin zu Künstlicher Intelligenz und kommunaler Daseinsvorsorge.

Europapolitischer Schwerpunkt am Freitag

Der Freitag bildet heuer den europapolitischen Schwerpunkt der Kommunalen Sommergespräche: Während Meinl-Reisinger über die Rolle der Gemeinden im geopolitischen Wandel sprechen wird, beleuchtet Schüssel die Bedeutung der kommunalen Ebene für Europas Stärke. Das weitere Programm ist online ersichtlich.