Was Kärntner zum Umstieg vom Auto auf die Bahn bewegt

Ein VCÖ-Bahntest zeigt: Fahrgäste würden bei kürzerer Gesamtreisezeit und häufigeren Verbindungen öfter die Bahn nutzen, statt aufs Auto zurückzugreifen.

Die Mobilitätsorganisation Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat im Rahmen des diesjährigen Bahntests untersucht, was zum Umstieg vom Auto auf die Bahn führt. Zwei Drittel der Kärntner Fahrgäste fahren heute Strecken mit der Bahn, die sie früher mit dem Auto zurückgelegt haben. Die wichtigsten Gründe für den Umstieg waren der Erwerb eines Klimatickets, die nutzbare Zeit beim Bahnfahren und die Verbesserung des Bahnangebots. Weiteres Ergebnis beim VCÖ-Bahntest: Es könnten noch viele weitere Autofahrten auf die Bahn verlagert werden, wenn die Gesamtreisezeit verkürzt wird, es häufigere Bahnverbindungen und mehr Park-&-Ride-Plätze gibt.

Weniger Staus, Abgase und Unfälle

„Das Mobilitätsverhalten ist veränderbar. Umso mehr, als der Großteil der Bevölkerung mehrere Verkehrsmittel nutzt. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer fahren auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Wenn durch gezielte Maßnahmen mehr Autofahrten auf die Bahn verlagert werden, bringt das einen vielfachen Nutzen: Weniger Staus, weniger Abgase, weniger Unfälle und dort, wo es gute öffentliche Verkehrsverbindungen gibt, sind die Mobilitätskosten für die Haushalte niedriger“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Hauptgrund Klimaticket

Der VCÖ hat im Rahmen des VCÖ-Bahntests untersucht, welche Faktoren zum verstärkten Umstieg vom Auto auf die Bahn führen. Beim VCÖ-Bahntest gaben 67 Prozent der Kärntner Fahrgäste an, dass sie heute Strecken mit der Bahn fahren, die sie früher mit dem Auto zurückgelegt haben. Mehr als ein Drittel davon hat viele Autofahrten auf die Bahn verlagert. Der Erwerb eines Klimatickets wurde am häufigsten, nämlich von 68 Prozent, als sehr wichtiger Grund für den Umstieg vom Auto auf die Bahn genannt. 60 Prozent sagten, dass die nutzbare Reisezeit beim Bahnfahren ein wichtiger Grund war, für 51 Prozent spielten Verbesserungen beim Bahnangebot eine Rolle, für 47 Prozent die Kosten für das Autofahren und für 36 Prozent der Wechsel des Arbeitsplatzes oder des Ausbildungsortes.

Zeit im Zug nutzen

„Kosten und Zeit sind zentrale Einflussfaktoren für die Verkehrsmittelwahl. Wer häufig mit Bahn oder Bus mobil ist, spart sich mit dem Klimaticket viel Geld. Und die Zeit beim Bahnfahren kann zum Ausruhen, Lesen, Arbeiten und zum Spielen mit den Kindern genutzt werden“, verdeutlicht VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Der Anteil der vom Auto auf die Bahn Umgestiegenen ist bei den Kärntner Fahrgästen am höchsten, was auf die Verbesserungen durch die Koralmbahn zurückzuführen ist.

Bessere Verbindungen und Parkplätze gefordert

Weiteres Ergebnis beim VCÖ-Bahntest: Die Bereitschaft, weitere Autofahrten auf die Bahn zu verlagern, ist bei Kärntens Fahrgästen groß. 22 Prozent der Fahrgäste gaben an, dass sie viele Autofahrten auf die Bahn verlagern könnten, weitere 50 Prozent zumindest manche. Als wichtigste Maßnahmen, um umsteigen zu können, werden eine kürzere Gesamtreisezeit der Bahn, häufigere Bahnverbindungen, insbesondere am Tagesrand und an Sonn- und Feiertagen sowie mehr Park-&-Ride-Plätze bei Bahnhöfen genannt. Umso wichtiger ist es, das öffentliche Verkehrsangebot weiter zu verbessern, betont der VCÖ. Auch höhere Autokosten wären für die Hälfte der Fahrgäste ein Grund, häufiger auf die Bahn umzusteigen.

Niedrigster Wert im Bundesländer-Vergleich

Zwei Prozent der Kärntner Fahrgäste fahren heute viele Strecken mit dem Auto, die sie früher mit der Bahn zurückgelegt haben, weitere 15 Prozent manche. Das ist im Bundesländer-Vergleich der niedrigste Wert. Als sehr wichtige Gründe wurden Verschlechterungen beim Bahnangebot und bei der Erreichbarkeit des Bahnhofs und eine längere Gesamtreisezeit genannt. Auch der Wechsel von Wohnort und Arbeitsplatz wurde als Grund angeführt. „Die Raumordnungspolitik der Gemeinden und Städte hat großen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung. Zersiedelung und Betriebsansiedlungen auf der grünen Wiese außerhalb der Zentren verursachen mehr Autoverkehr. Die Stärkung der Ortskerne sowie Siedlungen und Betriebe in der Nähe des Öffentlichen Verkehrs ermöglichen der Bevölkerung vor Ort sowie den Pendlerinnen und Pendlern, häufiger mit Bahn und Bus zu fahren“, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger.