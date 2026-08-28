Hauser Seniorenbund verbrachte geselligen Nachmittag in Forstau

Auf Einladung der Hauser Volkspartei ging es für mehr als 70 Mitglieder des Seniorenbundes auf einen gemütlichen Ausflug zur Vögeialm nach Forstau.

Alle zwei Jahre organisieren die Gemeinderäte der Hauser Volkspartei einen kostenlosen Ausflug für die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde. Finanziert wird der Tag aus den Sitzungsgeldern, die die Gemeinderäte für ihre Tätigkeiten im Gemeinderat und in den Ausschüssen erhalten.

Mehr als 70 Mitglieder des Seniorenbundes folgten heuer der Einladung und verbrachten einen geselligen Nachmittag auf der Vögeialm in Forstau. Mit dabei waren auch Bürgermeister Matthias Schwab, Vizebürgermeisterin Barbara Mayer und Gemeinderat Christoph Hofer. „Es freut uns besonders, dass die erhaltenen Sitzungsgelder sinnvoll und direkt für unsere ältere Generation eingesetzt werden konnten“, so die Gemeinderäte.