Eine Million Euro für Güterweg-Sanierung in Dellach/Drau

Nach Sanierungsarbeiten wurde der Güterweg Draßnitzdorf-Weinberg eröffnet. Er erschließt 29 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 274 Hektar Wald, 139 Hektar Almfläche und mehrere Höfe.

Der umfassend sanierte Güterweg Draßnitzdorf-Weinberg in der Gemeinde Dellach im Drautal wurde am Donnerstag nach einer mehrjährigen Bauphase eröffnet. Der Ausbau des rund 2,5 Kilometer langen Weges wurde seit 2021 umgesetzt und konnte nun abgeschlossen werden. „Mit der Unterstützung des Agrarreferates konnte hier ein wichtiges Infrastrukturprojekt realisiert werden, das künftig für mehr Sicherheit und eine verbesserte Erreichbarkeit in der Region sorgt“, betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber. Pfarrer Josef Allmaier nahm die Segnung vor. Neben Bürgermeister Johannes Pirker und Wegobmann Michael Pirker, nahmen auch die Mandatare Philipp Wernisch, Harald Brandstätter und Gertraud Hartlieb, Martin Größing-Dolinschek vom Land Kärnten und Anrainer bei der Feier teil.

70 Prozent der Kosten wurden gefördert

Der Güterweg erschließt 29 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 274 Hektar Wald, 139 Hektar Almfläche sowie mehrere Höfe. Damit stellt er eine zentrale Verkehrsverbindung für die Land- und Forstwirtschaft dar. Insgesamt wurde über eine Million Euro in das Projekt investiert, das Agrarreferat des Landes Kärnten unterstützte die Maßnahmen mit knapp 224.000 Euro. Zudem wurden unter anderem auch Bundes- und EU-Mittel bereitgestellt, sodass 70 Prozent der Gesamtinvestition gefördert werden konnten. Im Zuge der Bauarbeiten wurde die bestehende Asphaltdecke aufgefräst und talseitige Böschungen mit Geogittern stabilisiert. Zudem wurden Drainagen hergestellt, die Tragschicht verstärkt und der Weg neu asphaltiert.