Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Osttirol

Bei einem Verkehrsunfall in Lienz wurden zwei Frauen verletzt. Eine Fahrradfahrerin wurde ins Krankenhaus Lienz gebracht.

Am Donnerstag gegen 21.05 Uhr schob eine 18-jährige Österreicherin ihr Fahrrad im Stadtgebiet von Lienz auf dem Gehsteig, aus Richtung Süden kommend, in Richtung Innenstadt – dort wollte sie die Straße auf dem dortigen Schutzweg überqueren. Eine Gleichaltrige lenkte zu diesem Zeitpunkt ein Auto auf der Drautal Straße vom Kreisverkehr „Mittereggerkreuz“ in Richtung Osten und hielt vor dem Schutzweg an, um der Fahrradfahrerin das Überqueren des Schutzweges zu ermöglichen. Zur selben Zeit lenkte eine 20-jährige Österreicherin ihr Auto hinter der 18-Jährigen ebenfalls in dieselbe Richtung.

Aus unbekannter Ursache prallte die 20-Jährige mit ihrem Fahrzeug ins Heck des stehenden Autos der 18-Jährigen. Das Fahrzeug der 18-Jährigen wurde dabei nach vorne geschoben und erfasste die 18-jährige Fahrradfahrerin, die bereits auf dem Schutzweg war. Die Fahrradfahrerin sowie eine 18-jährige Mitfahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Fahrradfahrerin wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.