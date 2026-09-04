Vor 60 Jahren wurde das Schloss Alt-Kainach vor dem Abbruch gerettet

Im Jahr 1966 übernahm der steirische Burgenverein das Burgschloss und bewahrte es so vor dem Abbruch. Dieses Jubiläum wird am 26. September gefeiert.

Das Schloss Alt-Kainach nördlich von Bärnbach hat eine bewegte Geschichte. Die erste Erwähnung stammt aus dem 12. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert wurde es zu einer befestigten Anlage ausgebaut. In der Form, in der man das Schloss heute kennt – mit Walmdach, Ecktürmen und der Arkadenfassade – entstand es um das Jahr 1540.

1880 kaufte die GKB das Schloss

In den folgenden Jahrhunderten wechselte das Schloss oft den Besitzer, bis es im Jahr 1880 von der Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft (GKB) gekauft wurde, die dort Wohnungen für ihre Arbeiter einrichtete. Mitte des 20. Jahrhunderts war das Gebäude bereits sehr baufällig geworden, ein Abbruch stand im Raum.

© Karl Mayer Das Schloss Alt-Kainach sollte eigentlich abgebrochen werden

Das entrüstete den damals 14-jährigen Ernst Lasnik, heute Autor und Historiker. Er beschwerte sich beim Bundesdenkmalamt. Mit Erfolg: 1966 konnte der Steirische Burgenverein, dessen Präsident Lasnik seit vergangenem Jahr ist, das Schloss zu günstigen Konditionen erwerben.

Seit 1972 beherbergt das Schloss Alt-Kainach das Burgenkundliche Museum und die ständige Sonderausstellung zum Thema „Rund um den Heiligen Berg“. Dort werden etwa archäologische Funde aus dem Bezirk präsentiert.

© Karl Mayer Historiker Ernst Lasnik

Jubiläum wird gefeiert

Am Samstag, 26. September, soll gefeiert werden, dass das Schloss vor 60 Jahren gerettet wurde. Die Festveranstaltung im Schloss Alt-Kainach startet um 15 Uhr mit einer Führung, danach folgen zwei Vorträge. Um 18 Uhr folgt ein geschichtlicher Überblick über das Schloss, unter anderem präsentiert von Lasnik sowie Zeitzeugen.

Im Anschluss wird zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen, musikalisch umrahmt von der Musikschule Bärnbach. Im 1. Stock wird die Künstlerin Donate Sokol, die selbst im Schloss aufwuchs, einige ihrer Werke ausstellen. Um Anmeldung unter Tel. 0664-23 05 692 wird gebeten.

Am darauffolgenden Tag, am Sonntag, 27. September, sind im Rahmen des „Tag des Denkmals“ ebenfalls Führungen geplant.