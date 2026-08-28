Cannabis, Pilze und Crystal Meth-Reste bei Osttiroler entdeckt

Bei einer Routinekontrolle entdeckten Polizisten Cannabis, psychotrope Pilze und Crystal Meth-Reste im Haus eines Osttirolers.

Drogenfund in Osttirol: Im Zuge einer routinemäßigen Fußstreife nahmen Kriminalbeamte der Polizeiinspektion Lienz im Bezirk Lienz starken Cannabisgeruch aus dem Bereich eines Wohnhauses wahr. Als die Beamten zum Wohnhaus gingen, mussten sie den Garten passieren und stellten dabei eine Cannabispflanze darin fest.

Der Hausbesitzer – ein 53-jähriger Österreicher – gab sofort zu, dass die Pflanze von ihm stammt. Bei einer freiwilligen Nachschau konnten im Garten noch weitere Cannabispflanzen sowie im Wohnhaus insgesamt 85 Gramm Cannabiskraut sowie eine geringe Menge psychotrope, getrocknete Pilze und zwei Behälter mit Crystal Meth-Anhaftungen festgestellt und sichergestellt werden. Der 53-Jährige wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.