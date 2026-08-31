„1999 Meter über dem Meer“, der neue Roman von Caroline Wahl, ist wie die Zeit, die er beschreibt: unwuchtig.

Ist das gut oder schlecht, wenn über die Autorin mehr diskutiert wird als über ihre Bücher? Sind gute Verkaufszahlen gleich ein Zeichen dafür, dass Kunst weniger wert ist? Ist das jetzt gute Literatur oder nur gute Unterhaltung? So viele Fragezeichen - und dahinter steht Caroline Wahl. Die 31-jährige Deutsche wird als Popstar der Literatur gehandelt, und das Etikett „Taylor Swift-Phänomen“ wird ihr auch noch gerne angepickt. Soll wohl bedeuten: megaerfolgreich, aber irgendwie, na ja, Plastik-Mainstream halt. Und es gibt wohl noch weitere Gründe, warum Wahl immer wieder durch den Feuilleton-Fleischwolf gedreht wird: zu jung, zu Frau, zu selbstbewusst, zu wenig intellektuell.

Gleich nach ihrem Debütroman „22 Bahnen“ (2023), der auch verfilmt wurde, schoss Caroline Wahl in den Literatur-Olymp. Auch ihr zweiter Roman „Windstärke 17“ (2024) hielt sich monatelang an der Spitze der Bestsellerlisten. Es folgte „Die Assistentin“ (2025) und jetzt mit „1999 Meter über dem Meer“ der neue Roman, der rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse im Oktober erscheint, wo Wahl zahlreiche Auftritte hat.

Alles beginnt auf Bali

Der neue Roman beginnt auf Bali, wo sich Samara für einige Wochen zwecks Selbstfindung hinbegeben hat. Doch dort findet sie trotz paradiesischer Strände alles schlichtweg scheiße. „Alles wirkte künstlich, unmenschlich und traurig.“ Eigentlich möchte die junge Frau herausfinden, wie Leben, Vertrauen und alles weitere funktioniert. Stattdessen: Leere im Herzen, Lärm im Kopf. Sie kehrt nach Deutschland zurück, tritt ihre Arbeit in einer hippen PR-Agentur in Berlin an, taucht ein in die Welt der Influencer, des Lifestyle-Kapitalismus, der Achtsamkeitsrituale und des Diversity-Marketings.

Wie Caroline Wahl diese Szene beschreibt, ist voll Verve, Ironie und Treffsicherheit. Schließlich ist es auch ihr eigener Kosmos, und sie nimmt das aufs Korn, was ihre Generation prägt. Social Media & Co. sind das Grundrauschen, das alles andere längst übertönt. Und wovon man nicht die Finger lassen kann, darunter leidet man am meisten.

Mit dem Mercedes gen Süden

Samara bricht wieder aus, färbt sich die Haare knallorange, steigt in ihren alten Mercedes und fährt gen Süden. Auf der Suche nach Wahrheit und wohl auch Wahrhaftigkeit baut sie ein immer größeres Lügengebäude auf, wechselt Namen und Identitäten und landet schließlich im Eldorado der Verlogenheit, des Reichtums, der Oberfläche: St. Moritz.

„1999 Meter über dem Meer“ ist ein Road-Movie, ein Schelmen- und Hochstaplerroman, und natürlich fängt Wahl wieder gekonnt den Zeitgeist ein und porträtiert eine Generation, die nicht weiß, was sie will, aber das doch gerne haben möchte. Samara sucht Freiheit, fällt aber selbst auf die Inszenierung davon herein.

Auch in diesem Roman spielt Caroline Wahl ihre Stärken aus: Tempo, Nähe, Sogwirkung. Sie schreibt leichtfüßig, schnell, die demonstrative Zugänglichkeit ist zu ihrem Markenzeichen geworden. Die Welt ist kompliziert, das bringt Wahl unkompliziert auf den Punkt. All das ist gleichzeitig aber auch die Schwäche dieser Schriftstellerin und im Speziellen dieses Romans: Er liest sich wie ein langer Social Media-Eintrag. Der Text ist selbstbewusst, spielerisch, zeitdiagnostisch interessant, man kann nicht aufhören zu scrollen, pardon: lesen. Ob man sich an den Inhalt noch lange erinnert, ist eine andere Frage. Aber das ist wohl längst keine Kategorie mehr.

<strong>Caroline Wahl.</strong> 1999 Meter über dem Meer. Rowohlt, 367 Seiten, 24,50 Euro.