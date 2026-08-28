Im Mai erhielt Heribert (57) aus Markt Hartmannsdorf die Diagnose akute Leukämie. Er ist dringend auf eine passende Stammzellenspende angewiesen.

Die Diagnose war ein Schock: An einem Sonntag im Mai klagt Heribert über Halsschmerzen und Fieber. Der 57-Jährige aus Markt Hartmannsdorf glaubt, er hat Angina. Als die Symptome nicht abklingen, landet er im Krankenhaus. Nur wenige Tage später erhält er die Diagnose „akute Leukämie“ und bekommt seine erste Chemotherapie.

„Es war furchtbar", sagt seine Nichte Melanie Mayer. Die Diagnose kam völlig unerwartet für den gelernten Tischler und seine Familie. Seit Mai konnte er das Krankenhaus nicht mehr verlassen. Und das, obwohl vor allem das Radfahren seine große Leidenschaft ist. Der größte Wunsch des 57-Jährigen ist es, bald wieder auf sein geliebtes Fahrrad steigen zu können.

Typisierung in Markt Hartmannsdorf

Damit das möglich wird, braucht Heribert dringend eine passende Stammzellspende. In Zusammenarbeit mit dem Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ hofft die Familie des gelernten Tischlers, Menschen zu erreichen, die sich typisieren lassen wollen.

Der Test erfolgt per Wangenabstrich und dauert nur wenige Minuten. Danach folgt eine Registrierung der Probe in einer internationalen Datenbank und ein Abgleich mit Heriberts Werten. Typisieren lassen kann man sich etwa am Dienstag (1. September) direkt im Heimatort des Oststeirers. Die Aktion findet von 18 bis 21 Uhr im Stadion von Markt Hartmannsdorf statt.

Typisierungsaktion für Heribert Die Typisierungsaktion findet am Dienstag (1. September) von 18 bis 21 Uhr im Strobl Stadion in Markt Hartmannsdorf (Heizwerkstraße 379) statt. Wenn man zwischen 16 und 45 Jahre alt und gesund ist, kann man sich kostenlos typisieren lassen. Die Typisierung funktioniert unkompliziert mit einem einfachen Wangenabstrich. Die Aktion wird von „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ organisiert. Jede Typisierung kostet den Verein 40 Euro. Freiwillige Spenden sind willkommen (IBAN: AT39 20 60 7001 006 4898).

Kann man am genannten Termin nicht vorbeikommen, hat man demnächst die Möglichkeit, sich in allen steirischen Regionalbüros der Kleinen Zeitung unkompliziert als potenzieller Stammzellspender zu registrieren. Dort stehen ab Mittwoch Lebensretter-Boxen mit vorbereiteten Typisierungssets zum Mitnehmen bereit.

Nicht nur Heribert aus Markt Hartmannsdorf kann geholfen werden. Viele andere Erkrankte hoffen durch solche Aktionen ebenfalls auf eine passende Stammzellenspende. Am 21. Oktober von 15.30 bis 18.30 Uhr kann man sich etwa im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Weiz typisieren lassen. Unter www.gebenfuerleben.at finden Sie weitere Termine.