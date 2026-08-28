Wann Lindsey Vonn die Entscheidung über ihre Zukunft treffen möchte

Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen ist Lindsey Vonn auf dem Weg der Besserung. Nun sprach sich über ihre Zukunft im Skisport.

Hinter Lindsey Vonn liegen turbulente Monate. Im Februar verletzte sich der US-Skistar bei den Olympischen Winterspielen in Cortina schwer und musste danach mehrmals operiert werden. Nach ihrer Heimreise hielt sie ihre Fans mit Videos auf dem Laufenden und erzählte offen, wie schwer die Situation für sie sei.

In den vergangenen Monaten zeigte sich die 41-Jährige wieder in der Öffentlichkeit und begeisterte mit ihren Auftritten. Auf Instagram postete die US-Amerikanerin nun auch einen Beitrag, der sie beim Radfahren zeigt. „Das erste Mal zurück auf der Straße. Ich habe geweint“, schrieb sie zu einem Foto, das sie mit ihrem Rad und Hund zeigt. Zwei Tage später widmete sie ihrer vor vier Jahren verstorbenen Mutter einen emotionalen Beitrag. „Ich vermisse dich jeden Tag“, schrieb sie dazu.

Sportlich sei Vonn aber „noch weit davon entfernt“, eine Entscheidung über ihre Zukunft zu treffen, sagte sie im Podcast „Pretty Tough“. Nach weiteren Operationen hoffe sie aber darauf, „im Frühjahr“ nach einer „Überprüfung meines mentalen und körperlichen Wohlbefindens“ etwas zu entscheiden.