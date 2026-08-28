Steirischer Eukalyptus für die Koalas von Schönbrunn

Ein Projekt mit „Frutura“ versorgt den Tiergarten Schönbrunn mit frischem Eukalyptus aus der Steiermark.

Den Koalas im Tiergarten werden mehr als 30 Eukalyptus-Arten angeboten. Teils kommen sie aus Belgien, Großbritannien, aber auch aus der Steiermark

Die Frutura hat in Zusammenarbeit mit dem Tiergarten Schönbrunn heuer einen Testbetrieb mit selbst gezogenen Eukalyptuspflanzen gestartet. In Stainz bei Straden wachsen diese Pflanzen in Töpfen in Gewächshäusern, in Bad Blumau werden sie wiederum in Folientunneln direkt im Mutterboden kultiviert. Verfüttert wird der Eukalyptus an die beiden Koalas von Wien. Der Hintergedanke: „Mit zusätzlichem steirischen Eukalyptus könnten wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gehen“, wird Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck in einer Aussendung zitiert.

Aktuell befindet sich die Zusammenarbeit von Frutura und dem Tiergarten noch in der Testphase. Bei den Koalas kam die Testlieferung des steirischen Eukalyptus gut an. Die beiden Koalas im Tiergarten Schönbrunn verspeisen jeweils bis zu 500 Gramm frische Eukalyptusblätter am Tag. Bisher bezieht der Tiergarten einen Teil des Eukalyptus aus Belgien und Großbritannien. Langfristig sollen die Transportwege deutlich verkürzt und regionale Produktion verwendet werden.

© APA/HELMUT FOHRINGER Tiergartendirektor Hering-Hagenbeck

„Wir setzen bei all unseren Futtermitteln auf Nachhaltigkeit und Regionalität, vom Fleisch für unsere Raubkatzen über den Bambus für unsere Pandas aus dem Burgenland bis hin zum Eukalyptus für unsere Koalas. Bereits jetzt beziehen wir einen Teil unseres Eukalyptus aus Simmering. Das soll auch weiterhin so bleiben“, so Tiergartendirektor Hering-Hagenbeck.

Koalas sind Kenner

Die Tiere seien durchaus wählerisch: „Koalas sind richtige Eukalyptuskenner. Vor allem junge Triebe werden gefressen, da diese weniger ätherische Öle und giftige Substanzen enthalten. Die Tiere haben auch individuelle Vorlieben: Von den über 600 bekannten Eukalyptusarten nehmen sie bei Weitem nicht alle“, schildert Eveline Dungl, zoologische Kuratorin im Tiergarten.

In Australien fänden Koalas in ihren Territorien in der Regel nur vier bis fünf fressbare Arten vor. „Wir bieten ihnen im Tiergarten bewusst mehr als 30 Arten an, damit die Tiere selber auswählen können, was sie fressen.“

1200 Pflanzen

Beim Anbau in der Steiermark setzt Frutura auf Vielfalt. „An unseren beiden Standorten ziehen wir derzeit mehr als 1200 Pflanzen aus 25 verschiedenen Eukalyptusarten auf“, erzählt Geschäftsführer Manfred Hohensinner. Und weiter: „So wie es unser Anspruch ist, die geschmackvollsten Tomaten Österreichs zu produzieren, wollen wir auch den geschmackvollsten Eukalyptus kultivieren.“