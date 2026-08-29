Totes Pferd: Muss Land Steiermark wegen Wolf 15.000 Euro zahlen?

Pferdezüchter zog nach Tod einer Stute gegen das Land Steiermark vor Gericht: Trotz „Wolfspräsenz und Gefährdungslage“ sei die Behörde untätig geblieben.

Eine junge Stute stürzte in Oberwölz über eine Felskante zu Tode – nachdem ein Wolf sie aufgescheucht haben soll. „Insomnia“, 18 Monate alt, gehörte dem Pferdezüchter Simon Zuchi. In der Nacht auf den 17. August 2023 stand sie mit weiteren Pferden auf einer Bergweide. Am nächsten Morgen wurde das Tier leblos entdeckt.

Am Hals fanden sich zwei Bissverletzungen, DNA-Spuren an den Wunden führten zu einem Wolf. Die Analyse ordnete das Tier einem italienischen Herkunftsbestand zu. Dass ein Wolf am Geschehen beteiligt war, stand damit außer Frage. Unklar blieb, wie genau. Der betroffene Züchter ging von einer nächtlichen Flucht vor dem Wolf aus – seine Stute sei von der Herde getrennt worden, in Panik geraten und im steilen Gelände schließlich über die Kante gestürzt. Schlussendlich mündete der Vorfall in eine Schadenersatzklage gegen das Land.

Amtshaftungsklage gegen Land

Am Freitag wurde in der Causa in Leoben über die Frage der Amtshaftung verhandelt. „Die Wolfspräsenz und eine Gefährdungslage sei laut Ansicht des Klägers der Behörde bekannt gewesen“, erläutert Sabine Anzenberger, Sprecherin des Landesgerichts, die Hintergründe. Der Züchter forderte wegen Untätigkeit der Behörde deshalb vom Land 15.000 Euro für den entstandenen Schaden.

Arno Lerchbaumer, der das Land Steiermark vertritt, entgegnete in der Verhandlung: „Eine rechtliche Grundlage für die Entnahme von Wölfen hat es zum Vorfallszeitpunkt noch nicht gegeben, Eingriffe waren damals noch nicht zulässig“. Zudem bleibe offen, ob der Wolf das Tier vor oder nach dem todbringenden Sturz gebissen habe. „Interessant ist, dass sich dort eine Schafherde befand. Warum geht ein Wolf auf ein für ihn viel gefährlicheres Pferd los und nicht auf ein Schaf?“ Vieles bleibe also ungeklärt, so Lerchbaumer. Thematisiert wurde, dass der „Täter“ etwa zwei Wochen nach dem Vorfall erschossen worden sein soll. „Das wäre Wilderei und Selbstjustiz“, meint der Anwalt: „Wolfswilderei ist unter keinen Umständen zu tolerieren.“

Eine Entscheidung in der Zivilrechtssache blieb aus. Das Urteil ergeht schriftlich, wiewohl die Richterin andeutete, dass ihrer Ansicht nach aus heutiger Sicht die Klage des Pferdezüchters eher abzuweisen sein werde.

© Penz Anwalt Arno Lerchbaumer vertritt in der Causa das Land Steiermark

Erster Wolf im Juni 2026 entnommen

Erstmals seit der Rückkehr des Wolfs in der Steiermark ist ja heuer im Juni ein Tier, das nachweislich über zehn Schafe gerissen hat, im Gebiet Gumpeneck in der Gemeinde Sölk im Bezirk Liezen zum Abschuss freigegeben worden. „Herdenschutzmaßnahmen, die der Viehhalter umgesetzt hat, haben zu keiner Besserung der Situation geführt“, begründete das Land Steiermark. Die Sachverständigen der (nunmehr seit der kürzlichen Reform des Jagdgesetzes und des Naturschutzgesetzes) zuständigen Abteilung für Land- und Forstwirtschaft hat somit den Status als „Schadwolf“ gemäß der steirischen Wolfsverordnung festgestellt. Zum ersten Mal ist dann am 12. Juli das erste zum Abschuss freigegebene Tier in der Gemeinde Sölk (Bezirk Liezen) von einem Jäger erlegt worden.