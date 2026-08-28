Bahnstreit kommt Gemeinde am Wörthersee teuer zu stehen

In Krumpendorf werden alle Bahnübergänge erneuert, die Gemeinde muss zahlen. Der Versuch , eine Einigung mit den ÖBB zu erzielen, scheiterte an den verhärteten Fronten im Gemeinderat.

Nachdem im Gemeinderat keine Einigung erzielt werden konnte, muss Krumpendorf 1,3 Millionen Euro für die Erneuerung der Bahnübergänge aus der eigenen Tasche bezahlen

In Krumpendorf fährt die Eisenbahn drüber – im wahrsten Sinne des Wortes. Nachdem sich die Wörtherseegemeinde mit den ÖBB nicht einigen konnte, welche der fünf Eisenbahnkreuzungen im Ortsgebiet geschlossen und durch Unterführungen für Fußgänger und Radfahrer ersetzen werden sollen, bleiben alle Übergänge erhalten. Aufgrund eines Bescheids des zuständigen Ministeriums müssen sie bis Jahresende erneuert werden.

Am 13. September starten die Vorarbeiten für notwendige Kabelverlegungen. Die Hauptarbeiten erfolgen von 19. Oktober bis 4. Dezember. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr: Die Kreuzungen Schlossallee und Kochstraße sind von 19. Oktober bis 2. November gesperrt, die Bad-Stich-Straße von 2. November bis 13. November, und beim Kropfitschbad und der Halbinsel Walterskirchen gibt es von 2. November bis 4. Dezember kein Durchkommen für Autofahrer, Fußgänger und Radler. Für einzelne Arbeiten im Gleisbereich sind zudem Anpassungen im Zugverkehr zu Randzeiten erforderlich.

Der Gemeinde kommt der gescheiterte Kompromiss teuer: Während die Bahn die Kosten für die Errichtung der geplanten Unterführungen von rund sieben Millionen Euro fast zur Gänze übernehmen wollte, muss sie die nun anstehenden Arbeiten zur Hälfte aus der eigenen Kasse bezahlen. Zu dem Baukostenanteil von 1,3 Millionen Euro kommen noch jährliche Wartungskosten von etwa 30.000 Euro. Mit zunehmendem Zugverkehr – Prognosen gehen bereits heuer von täglichen Schließzeiten von bis zu 9,3 Stunden aus – werden sich die Wartezeiten an den fünf Schranken zudem weiter verlängern.