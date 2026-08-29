Welche Teile im Fahrer-Puzzle der MotoGP noch fehlen

Vor dem Großen Preis von Aragon in der MotoGP kam das Fahrerkarussell in Fahrt. Es gibt aber noch offene Fragen.

Während die „Silly Season“ in der Formel 1 in diesem Jahr weitaus weniger verrückt ausfällt als in der Vergangenheit, dreht sich das Fahrerkarussell in der MotoGP weitaus schneller. Die umfassenden Reglementänderungen der kommenden Saison werfen ihren Schatten voraus, die Teams wollen sich für die neue Ära der Motorrad-Königsklasse optimal rüsten. Dem Ducati-Werksteam gelang diesbezüglich bereits der größte Coup. Die Italiener verlängerten nicht nur den Vertrag mit Superstar Marc Márquez, sondern eisten auch „Wunderkind“ Pedro Acosta von KTM los. Ein Duo, das ebenso viel Talent wie Explosionskraft beinhaltet.

Bei KTM sind die Weichen für 2027 ebenfalls bereits gestellt. Das Werksduo steht bereits seit Wochen fest. Mit Alex Márquez haben die Mattighofener einen neuen Teamleader geholt, an seiner Seite erhoffen sich die Verantwortlichen von Fabio Di Giannantonio einen weiteren Siegkandidaten. Somit wird die Zeit von Brad Binder in der MotoGP wohl zu einem Ende kommen, da der Südafrikaner im Kampf um einen Sitz leer auszugehen scheint. Beim Kundenteam Tech3 von Ex-Formel-1-Teamchef Günther Steiner ist ebenfalls der erste Stein gefallen. Luca Marini, Halbbruder von MotoGP-Legende Valentino Rossi, wechselt zu Tech3 und soll frischen Wind ins Team bringen. Der 29-Jährige war 2020 Moto2-Weltmeister und ließ immer wieder sein Talent aufblitzen. Wer an seiner Seite in die Saison geht, ist noch offen.

Werksteams rüsteten auf

Für Jack Miller könnte die MotoGP-Karriere hingegen zu Ende gehen. Der Australier, jahrelang auch für KTM im Einsatz, wird das Pramac-Team und wohl auch die Königsklasse verlassen. Beim Yamaha-Kundenteam fahren 2027 Toprak Razgatlıoğlu und Rookie Izan Guevara – ein spannendes Duo. Trackhouse setzt in der kommenden Saison mit Raúl Fernández und Enea Bastianini auf zwei Fahrer mit KTM-Stallgeruch. LCR-Honda (Johann Zarco) und das VR46-Ducati-Team (Fermín Aldeguer) sind noch auf der Suche nach einer Nummer zwei für 2027. Auf der Gresini-Ducati sitzen im nächsten Jahr Joan Mir und Daniel Holgado.

Spannend gestaltet sich die Situation auch bei den verbleibenden Werksteams. Während Ducati mit dem Duo Márquez/Acosta der große Gejagte sein wird, erhofft sich die Konkurrenz vom neuen Reglement auch eine endgültige Wachablöse. Aprilia hält an Marco Bezzecchi fest und sicherte sich die Dienste des zweifachen Ducati-Weltmeisters Francesco Bagnaia. Der abgewanderte Jorge Martín wechselte zu Yamaha, wo unter neuem Reglement die Lücke zu den europäischen Herstellern geschlossen werden soll. Shootingstar Ai Ogura steht dem Champion von 2024 zur Seite. Nach Jahren bei Yamaha, gekrönt vom Weltmeistertitel 2021, zog es Fabio Quartararo zum zweiten japanischen Hersteller Honda. Der Platz an der Seite des Franzosen ist noch offen, in der Pole Position liegen demnach aber Diogo Moreira und David Alonso.