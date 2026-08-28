Gewinn vor Zinsen und Steuern des Bauriesen ging um 35 Prozent auf 174,4 Millionen Euro nach oben. Bauleistung und Auftragspolster legten auch stark zu.

Die Strabag hat ihre Ergebnisse heuer im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35 Prozent auf 174,4 Mio. Euro zu, wie aus dem Halbjahresbericht hervorgeht, der am Freitag vom größten österreichischen Baukonzern veröffentlicht wurde.

Die Bauleistung stieg um 12 Prozent auf 10 Milliarden Euro. Die Jahresziele wurden angehoben. „Wir erwarten eine Leistung von nahe 23 Milliarden Euro, nachdem wir bisher von rund 22 Milliarden ausgegangen waren – für die EBIT-Marge rechnen wir mit 5,5 Prozent bis 6 Prozent, nach zuvor 5 Prozent bis 5,5 Prozent“, teilte CEO Stefan Kratochwill seinen Aktionärinnen und Aktionären in dem Bericht mit.

Massive Zuwächse beim Bauriesen

Die Bauleistung lag den Angaben zufolge bereits im ersten Halbjahr über dem Vorjahreswert. Massive Zuwächse gab es auch beim Auftragsbestand, der um 27 Prozent auf rund 36 Mrd. Euro ausgeweitet wurde. Die Strabag beschäftigt weltweit rund 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Vorbörslich stark erholt waren die Bauwerte am Freitag. Auf der Handelsplattform Tradegate lag die Strabag zuletzt fast fünf Prozent im Plus, nachdem der Baukonzern nach einem starken ersten Halbjahr und einem kräftigen Auftragseingang den Ausblick für Bauleistung und Marge angehoben hatte. Am Tag zuvor vermeldete Konkurrent Porr auch ein deutliches Plus.