Weltwirtschaft vs. Volkswagen-Konzern: Die größten Problemzonen

Am 4. September tagt der Volkswagen-Konzern-Aufsichtsrat: Die dramatischen Hintergründe für den Abbau von 100.000 Stellen – und Pläne für den Konzernumbau.

Es steht viel am Spiel, zwischen Wien und dem Burgenland. Im Tagestakt kommen internationale Journalisten nach Österreich, sie werden den ID. Polo hier testen. Dieses Modell, ein elektrischer Kleinwagen, soll Volkswagen in die 25.000-Euro-Region (Basispreis) bringen. Mit Boni kommt man Richtung 20.000 Euro, und der Polo, eigentlich eine Verbrenner-Legende im Haus, ist ein erstes Bollwerk gegen die chinesische Flutwelle an E-Autos, weitere werden folgen.

Es steht viel am Spiel, auch für Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen Pkw, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG und Leiter der Markengruppe Core (Skoda, Seat/Cupra). Er ist nach Wien gekommen, wir treffen ihn, offizielle Interviews wird es nicht geben, es ist ein Hintergrundgespräch. Ausgerechnet jetzt, da diese Bollwerke (siehe Videos unten) auf den Markt kommen, ist im Volkswagenkonzern „Land unter“. Zu heikel ist die Situation, es ist keine VW-Krise, es ist eine VW-Konzernkrise.

Schäfer stand bis zuletzt mit Volkswagen-Konzern-Chef Oliver Blume bei den ersten Betriebsversammlungen in deutschen Werken Rede und Antwort. Die beiden mussten und müssen erklären, warum der Volkswagen-Konzern trotz der Milliardengewinne (zuletzt massiv zurückgegangen) und der Milliardendividende der letzten Jahrzehnte keinen Stein im ganzen Konzern auf dem anderen lassen will. 100.000 Mitarbeiter weltweit sollen es in den 170 VW-Konzerngesellschaften am Ende weniger geben, mehrere Werke in Deutschland stehen zur Diskussion.

Die Stimmung bei den Betriebsversammlungen sei im Vergleich zur aufgeheizten Stimmung 2024 ruhiger gewesen. Zu klar ist die gegenwärtige Situation. VW-Konzern-CEO Oliver Blume hatte es so auf den Punkt gebracht: „Es ist keine VW-Krise, sondern eine Krise der gesamten Automobilbranche."

2024 hatte Schäfer die Verhandlungen beim letzten Personalpaket geführt, es wurde niemand gekündigt, im geplanten Abbau von 37.000 Mitarbeitern (Pensionierungen ohne Nachbesetzungen, freiwillige Abgänge/Golden Handshakes) haben inzwischen über 25.000 Menschen das Unternehmen verlassen. Jene VW-Werke, die damals schon unter Druck waren, haben alle geforderten Kernzahlen erreicht – aber es reicht trotzdem nicht.

Volkswagen-Konzern im Bann des Multi-Organversagens in der Weltwirtschaft

In der Medizin würde man sagen: Ein weltweites Multi-Organversagen und keine Besserung in Sicht. Oder: Weltwirtschaft vs. VW-Konzern.

Siehe China. Der Markt dort steht vor dem Kollaps, die Chinesen und ihre weit über 100 Marken produzieren auf Teufel komm raus weiter und weiter, und müssen in die Welt expandieren. 500 neue Modelle zählt man zuletzt, sie fluten die internationalen Märkte, weil am Heimmarkt aufgrund der Rabatte kein Geschäft mehr zu machen ist. Das trifft die Europäer, deren Cash Cow China jahrelang war, zu Hause und in China genauso.

Die USA haben ihren Markt mit Zöllen auf chinesische Autos dicht gemacht, der Rest der Welt wird von den chinesischen Herstellern zum Exportmarkt erklärt, weil sonst die chinesische Autoindustrie mit ihrer Produktionswut in sich zusammenfallen würde. Chinesische Hersteller rabattieren bei hohen Abnahmen von Handelsorganisationen massiv, in Europa wurden die Strafzölle (maximal 35,3 Prozent Strafzoll plus zehn Prozent Basiszoll) auf chinesische E-Autos bisher geschluckt, ohne mit der Wimper zu zucken. Das muss man sich auch einmal zu Gemüte führen.

Diese Strafzölle haben die chinesischen Hersteller nicht einmal ansatzweise gebremst, längst haben sie günstige Plug-in-Hybride und Verbrenner im Programm, die die Europäer in ihrem Heimmarkt massiv unter Druck setzen. Jeder Export nach Europa nimmt Druck aus dem chinesischen Topf, und es trifft nicht nur Europa. In Brasilien stehen 300.000 chinesische Fahrzeuge auf Halde.

Und der Zollstreit, den Trump vom Zaun gebrochen hat, trifft den Volkswagenkonzern und Volkswagen genauso. Das Werk in Mexiko, wo man den US-Tiguan und den US-Jetta produziert, kann die Exporte in die USA nicht mehr kostentechnisch darstellen. Die geschätzte Marge im mittleren einstelligen Bereich wird von zweistelligen Einfuhrzöllen in die USA torpediert, um nur ein Beispiel zu nennen.

Das kostet Volkswagen eine Arbeitsstunde in Deutschland, das kostet sie in China

Eine massive Rolle spielt die Kostenstruktur bei Arbeit und Energie in Europa: Für die Arbeitsstunde in Deutschland rechnet man rund das Sechsfache des chinesischen Werts. Und von den dauerhaft niedrigen Industriestrompreisen in China (6 bis 8 Cent/kWh/Schnitt, ohne Sonderrabatte) kann man in Europa nur träumen.

In Deutschland liegt der allgemeine Industriestrompreis (ohne Sonderrabatte) zwischen 10 und rund 17 Cent pro kWh/Schnitt. Man ist also weit davon entfernt konkurrenzfähig zu sein. So ist die Batterieerzeugung auch nicht kostendeckend aufzusetzen. Alleine zehn Prozent mehr an Industriestromkosten (bei theoretischen 11 statt 10 Cent pro kWh) machen laut Berechnungen rund 100 Millionen Euro an höheren Betriebskosten pro Jahr für ein Batteriewerk aus.

In den Betriebsversammlungen in Deutschland haben Oliver Blume und Thomas Schäfer den Mitarbeitern die Situation dargelegt. Der Konzern sei in der jetzigen Situation und Ausprägung überdimensioniert. Mit Blick auf mögliche Werksschließungen in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm sprach Blume von einer letzten Option, die er gern vermeiden wolle. Es solle auch künftig „so weit wie möglich“ auf freiwilliges Ausscheiden über Renteneintritte und einvernehmliche Vereinbarungen gesetzt werden.

Fraglich ist, ob das zu halten sein wird. Es gibt eine Reihe von Stellschrauben, bis zu Null-Lohnrunden oder dem Einkassieren von Arbeits-Sonderregelungen, die die Produktivität erhöhen sollen.

Klar ist aber auch, dass man sich im Konzern auf einem schmalen Grat bewegt, und die Gefahr groß ist, dass man den Bogen überspannt – und die Mannschaft verliert. Es war schon grenzwertig, dass im allgemeinen Ballyhoo eine interne Vorstands-/Aufsichtsratsumfrage an die Öffentlichkeit gespielt wurde, dass der Konzern summa summarum existenzgefährdet sei. Unter Mitarbeitern werden auch Fehlentscheidungen des Managements – vor allem vor der Ära Blume – thematisiert.

Wen Kündigungen bei Volkswagen zuerst treffen würden

Am 4. September tagt der Volkswagen-Konzern-Aufsichtsrat, dann kommen die Karten auf den Tisch.

Erste Umrisse der Vorschläge für den Konzernumbau sind bekannt. Rüstung, Drohnen, Roboter, neue Ausrichtungen sollen das Auto ersetzen, 25 Prozent der Managementstellen werden reduziert, die Verhandlungen werden sich wohl bis Weihnachten ziehen, ehe die Entscheidungen gefallen sind. Es ist ein nie dagewesener Kraftakt in der VW-Geschichte, alle Manager sind mit solchen Ideen bisher gescheitert.

Wie schwierig die Umsetzung ist, zeigt nur ein Beispiel: Katar hat als VW-Konzern-Hauptaktionär gegen eine Alternative für das VW-Werk in Osnabrück sein Veto eingebracht. Ein israelisches Unternehmen wollte dort Teile für ein modernes Flugabwehrsystem produzieren. Das Land Niedersachen kämpft jetzt um eine Sonderlösung und erwägt eine Teilübernahme des Werks.