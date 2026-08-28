Wespensaison vor Höhepunkt

Die Wespensaison erreicht im August und Anfang September ihre natürliche Spitze. Bei Menschen mit Insektengiftallergie kann ein Stich im Extremfall lebensbedrohliche Reaktionen auslösen. Die Gefahr werde jedoch oft unterschätzt, berichtete Gunter Sturm, Leiter des Allergieambulatoriums Reumannplatz in Wien-Favoriten und der Forschungsgruppe Klinische Allergologie an der Univ.-Hautklinik Graz im Gespräch mit der APA. Stiche seien für Allergiker "potenziell lebensgefährlich".

© APA/dpa In der zweiten Saisonhälfte fliegen die Wespen vor allem auf Süßes