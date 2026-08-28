Doskozil nach Kehlkopfentfernung mit Comeback im Landtag

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird nach seiner Kehlkopfentfernung im April kommende Woche sein Comeback im Landtag geben. Zum ersten Mal seit seiner Operation wird er am Mittwoch an der Sondersitzung zu den Landesfinanzen teilnehmen, hieß es aus seinem Büro. Beantragt wurde der Sonderlandtag von der ÖVP, die sich nach dem kritischen Bericht des Landesrechnungshofs (BLRH) von Doskozil Antworten zur finanziellen Situation des Landes erhofft.

© APA/HANS KLAUS TECHT Doskozil wird an Sondersitzung zu Landesfinanzen teilnehmen