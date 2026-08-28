Keine Tragödie: Nunes bringt "Merlin" ans Akademietheater

Am 4. September startet die neue Burgtheater-Saison mit der Wien-Premiere von Jelineks "Unter Tieren" im Haupthaus. Anderntags folgt der Spielzeit-Anpfiff im Akademietheater. Antú Romero Nunes inszeniert "Merlin oder Das wüste Land" von Tankred Dorst, eine 1981 uraufgeführte Bilderfolge zur Artus-Sage. Er habe "einfach versucht, Kindertheater für Erwachsene zu schreiben", habe der Autor ihm einst erklärt, erzählt der Regisseur im APA-Interview.

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