Drei Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind am Donnerstag nach palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden. Ein Mann sei seinen Verletzungen nach einem israelischen Drohnenangriff auf das Flüchtlingslager al-Shati in der Stadt Gaza erlegen, teilte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Ein Mann sei am Fahrrad durch Beschuss im Westen der Stadt getötet worden. Ein dritter Mann wurde in seinem Zelt in al-Mawazi östlich von Khan Yunis getötet.