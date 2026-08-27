Alpinist nach Sturz in Gletscherspalte in Tirol unverletzt

Ein 53-jähriger Alpinist ist Donnerstagnachmittag bei der Überquerung des Niederjochferner in Sölden in Tirol (Bezirk Imst) fünf bis zehn Meter in einer Gletscherspalte gestürzt. Der Pole, der vorausgegangen war, kam auf einer Schneebrücke unverletzt zu liegen. Sein Begleiter, ebenfalls aus Polen, setzte einen Notruf ab. Einsatzkräfte bargen den 53-Jährigen dann mittels Mannschaftsflaschenzugs aus der Gletscherspalte.