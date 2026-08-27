Partielle Mondfinsternis Freitagfrüh zu sehen

Frühaufsteher können am Freitag eine partielle Mondfinsternis verfolgen. Das Himmelsschauspiel beginnt um 4.34 Uhr mit dem Eintritt des Mondes in den Kernschatten der Erde. In Ostösterreich trübt dann die zunehmende Helligkeit die Beobachtung: Sonnenaufgang ist in Wien um 6.06 Uhr, Monduntergang eine Minute später - noch vor der maximalen Verfinsterung um 6.13 Uhr. In Westösterreich kann man länger zusehen: Dort geht die Sonne erst um 6.35 Uhr auf, der Mond um 6.41 Uhr unter.

© APA/Max Slovencik Frühaufsteher werden mit einer partiellen Mondfinsternis belohnt

vor 17 Minuten 27. August 2026 um 19:51 Wien Astronomie