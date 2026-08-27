Für Kärnten Läuft ist keine Anreise zu mühsam

Der japanische Marathonspezialist und WM-Teilnehmer Yuya Yoshida nimmt Anflug auf Kärnten Läuft.

Das lange Warten auf Kärntens größte Laufsportveranstaltung hat ein Ende. Heute läutet der Wörthersee Night-Run traditionell das Kärnten-Läuft-Wochenende ein. Nach dem gemeinsamen, entspannenden „Yoga-Wunder“ am frühen Abend fällt um 19 Uhr der Startschuss für den stimmungsvollen Night-Run über 4,32 Kilometer. Neben den sportlichen Bestleistungen sorgt die anschließende Prämierung der kreativsten Outfits für eine ausgelassene Atmosphäre in der Running City. Prämiert werden die Kategorien „männlich“, „weiblich“ und „Mixed-Team“ sowie das kreativste Outfit und das größte Business-Team. Das Kabarett-Highlight mit Gernot Kulis rundet schließlich den ersten Veranstaltungstag gebührend ab. Nachnennungen für den Night-Run sind heute noch bis 18 Uhr möglich.

Komplettes Neuland dürfte die beliebte Laufsport-Veranstaltung wohl für Yuya Yoshida sein. Der in Tokio lebende Japaner wird zum ersten Mal in Kärnten antreten, hat wohl die weiteste Anreise aller Teilnehmer – und sportlich kann man vom eigentlichen Marathonspezialisten mutmaßlich einiges erwarten. Bekannt wurde Yoshida durch seine Zeit an der renommierten Aoyama-Gakuin-Universität, mit der er das legendäre Hakone-Ekiden-Staffelrennen gewann.

Seinen großen internationalen Durchbruch feierte er im Jahr 2020 mit dem Sieg beim prestigeträchtigen Fukuoka-Marathon (2:07:05 Stunden). Im Dezember 2024 triumphierte er erneut in Fukuoka und stellte mit einer Zeit von 2:05:16 Stunden eine neue persönliche Bestleistung auf. Dank dieser herausragenden Form qualifizierte er sich auch für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 in seiner Heimatstadt Tokio.