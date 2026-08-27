Ferlach ist für die internationale Bühne gerüstet

Die Unterstützung vom Land Kärnten und der Stadt machte die Austragung von zwei Europacup-Spielen in Ferlach erst möglich.

Nur selten zuvor war das Medieninteresse beim SC Ferlach derartig groß wie bei der Pressekonferenz im Hinblick auf den Saisonstart und vor allem auf die beiden Europacup-Spiele der Büchsenmacher. „Es ist eine Premiere. Ausgerechnet zum 100-Jahr-Jubiläum des Kärntner Handballs findet zum ersten Mal in der Geschichte ein Männer Europacup-Spiel in Kärnten statt“, eröffnete Obmann Walter Perkounig die PK und sprach zugleich seinen Dank gegenüber der Stadt Ferlach und dem Land Kärnten aus: „Ohne deren Unterstützung wäre unser internationales Abenteuer nicht zu stemmen gewesen.“ Das Land gewährte eine Sonderförderung in der Höhe von 20.000 Euro.

Besonders erleichtert zeigen sich die Ferlacher, dass es gelungen ist – in Absprache mit dem färöischen Rekordmeister Kyndil Torshavn – beide Europacup-Partien innerhalb von 24 Stunden in Kärnten auszutragen. „Das ist körperlich und wirtschaftlich die beste Lösung. Eine Reise auf die Färöer-Inseln hätte dem Verein rund 30.000 Euro gekostet, so müssen wir ‘nur‘ die Kosten für den Transport vom Flughafen Laibach nach Ferlach und den Aufenthalt des Gegners sowie in beiden Spielen die Schiedsrichter übernehmen“, erzählt Perkounig, der in beiden Duellen auf eine volle Halle hofft.

Vizebürgermeister Thomas Laussegger sprach von „einer Sensation für eine kleine Stadt wie Ferlach, die es geschafft hat, die infrastrukturellen Voraussetzungen für die beiden Cup-Spiele zu schaffen“, während Landesrat Peter Reichmann die jahrelange gute Arbeit des Vereins lobte und die Qualifikation als „tolle Visitenkarte für ganz Kärnten“ bezeichnete.

Sportlich wartet auf die Ferlacher jedenfalls ein herausfordernder September mit, inklusive den beiden Europacup-Auftritten, nicht weniger als sechs Pflichtspielen. Nach dem HLA-Auftakt daheim gegen Linz (5.9.) folgt ein schweres Auswärtsspiel in Hard (9.9.), ehe es am 12. und 13. September daheim auf die internationale Bühne geht. „Es ist schon sehr spannend, dass ich mit meinen 18 Jahren international spielen darf. Es wird eine tolle Erfahrung für mich und den Verein, den wir alle nicht so schnell vergessen werden“, freut sich auch Youngster Markus Kelih.

Zunächst geht es aber zweimal in der Handball Liga Austria zur Sache und die Südkärntner sind sich dessen bewusst, dass man sich vor allem in der Offensive steigern wird müssen. „Die letzten zwei Tests waren nicht gerade berauschend. Wir haben in der Vorbereitung in jedem Spiel aber auch gute Phasen gehabt, müssen das Positive daraus mitnehmen. Wir dürfen uns nicht nur auf Patrik (Anm.: Leban) verlassen, müssen selber die Initiative ergreifen. Wenn uns das gelingt, mache ich mir keine Sorgen, dass wir an die Erfolge des letzten Jahres anknüpfen können. Und auch Torshavn wird unsere Halle und die tollen Fans kennen und fürchten lernen“, ist Stefan Wuzella optimistisch.