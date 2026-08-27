17-jähriger Klagenfurter fuhr auf Pkw auf: Alkotest positiv

Ein junger Pkw-Lenker musste am Donnerstagnachmittag nach einem Auffahrunfall seinen Führerschein abgeben. Zwei Frauen wurden verletzt.

Auf der Ehrentaler Straße in Klagenfurt ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Eine 69-jährige Pkw-Lenkerin und ihre Beifahrerin mussten verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter den beiden fahrender 17 Jahre alter Klagenfurter bemerkte das zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Ein Alkotest mit dem 17-Jährigen verlief positiv.