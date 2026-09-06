„Ich habe dieses Leben nie infrage gestellt“
Der Autor Franz-Joseph Huainigg sitzt seit seiner Kindheit im Rollstuhl. Wie er die Trauer in seiner Jugend in Lebensfreude umgewandelt hat und was er in Zeiten der Krisen empfiehlt.
Auf einem Foto aus diesem Sommer strahlen Sie mit der untergehenden Sonne vor dem Millstätter See um die Wette. Woran denken Sie in Momenten wie diesen?
FRANZ-JOSEPH HUAINIGG: Ich denke daran, wie schön das Leben ist und genieße es. Die Schöpfung ist ein unsagbares Wunder. Es liegt ein unendlicher Friede in solchen Stunden, den ich allen auf dieser Welt gönnen würde.
Welche Bedeutung hat Sonnenschein generell in Ihrem Leben? Da Sie sich physisch kaum bewegen können, ist Wärme für Sie wichtiger als für viele andere Menschen.
Es stimmt, da ich so starr im Rollstuhl sitze, friert es mich leicht und ich suche Wärme. Vor allem wichtig ist mir menschliche Wärme! Ich lebe mit meiner Frau, unseren beiden Kindern und den persönlichen Assistentinnen. So bin ich umgeben von sonnigen Gemütern, die mich täglich aufbauen und zum Strahlen bringen.
Ihre Arme und Beine sind gelähmt, Sie werden Tag und Nacht von einer Maschine beatmet und bewegen sich im Elektro-Rollstuhl fort. Ist so ein Leben lebenswert?
Wenn man das so hört, natürlich nicht. Aber mein Leben ist lebenswert. Der Rollstuhl schenkt mir Mobilität und ich rolle von einem Termin zum anderen. Mein Beatmungsgerät spendet Energie und mir kann nicht so schnell der Atem ausgehen. Nicht umsonst heißt mein neuestes Buch „Mein langer Atem“, mit Geschichten, die zeigen, welche schönen Überraschungen es im Leben geben kann. Ich lebe jetzt 20 Jahre mit meinem Beatmungsgerät. Das Gerät und ich sind dicke Freunde geworden. Ich lebe durch die Maschine. Aber die Maschine lebt auch durch mich.
Sie sagten einmal: „Ich war als Jugendlicher zutiefst traurig, dass ich so bin, wie ich bin.“ Wann haben Sie Ihr Mindset geändert?
Als Kind habe ich oft in meinen Polster geweint, war traurig, nicht so zu sein, wie die anderen. Ich habe aber bald gemerkt, dass die Frage „Warum ich?“ einen nicht weiterbringt. Als Jugendlicher habe ich die große Liebe gesucht, bin aber auf viel Ablehnung gestoßen. Da habe ich mich gefragt: Empfinde ich mich selbst überhaupt als liebenswert? Das war der Punkt, an dem ich begonnen habe, mich mit meinem Körper, den dünnen Beinen und dem Buckel ernsthaft auseinanderzusetzen. In dieser Zeit habe ich viele Gedichte geschrieben, die mir geholfen haben, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und lustigerweise hat Judit, weit entfernt in Wien, in einer Zeitung meine Gedichte gelesen. Einige Jahre später wurde sie meine Frau und jetzt sind wir schon dreißig Jahre verheiratet. So brachte die Änderung des Mindsets gleichzeitig eine große Veränderung in meinem Leben.
Welche Charaktereigenschaft hat Ihnen besonders geholfen?
Ich bin ein Optimist. Ich sehe nur das Gute und die Möglichkeiten, die sich auftun. Wenn die Türen auch verschlossen sind, so sagt der Volksmund, macht der Hergott ein Fenster auf. Und da springe ich dann rein, selbst mit meinem Elektro-Rollstuhl.
Zur Person
Franz-Joseph Huanigg (60) wuchs im Kärntner Paternion auf. Durch eine Impfung im ersten Lebensjahr erlitt er eine schwere Behinderung und ist seitdem auf den Rollstuhl angewiesen. Er studierte an der Uni Klagenfurt Germanistik. Von 2002 bis 2017 war er Nationalratsabgeordneter für die ÖVP. Er setzte sich für Barrierefreiheit, Bildung und Menschenrechte ein. Heute wirkt er im ORF als Beauftragter für Barrierefreiheit und veröffentlicht Bücher. Er ist verheiratet mit Judit und hat eine Tochter und einen Pflegesohn. Franz-Joseph Huanigg lebt mit seiner Familie in Wien. Sein aktuelles Buch „Mein langer Atem“ ist im Tyrolia-Verlag erschienen.
„Plötzlich nicht mehr scharf sehen zu können und im Nebel zu leben, mit den Händen nicht mehr selbst meine Texte tippen zu können oder von einer Maschine bei der Atmung abhängig zu sein, sind Tiefschläge, wo man ansteht und droht zu verzweifeln“, meinten Sie einmal. Warum haben Sie trotz schwerster Behinderung nie den Lebensmut verloren?
Zunächst war ich immer tief betrübt und traurig. Es waren große und schmerzhafte Abschiede! Aber aufgeben war nie eine Option für mich. Ich suchte neue Wege. Mein Glaube half mir wesentlich dabei. Ich erkannte, dass Probleme und Hindernisse auch Herausforderungen sein können.
Verstehen Sie Menschen, die auf Wunderheilung oder Schamanen hoffen?
Ja, verstehe ich, ich bin selbst darauf reingefallen. Aber die Wunderheilung bestand darin, dass ich jetzt nicht mehr an diese Heiler und Propheten glaube. Die wahren Wunder passieren in uns selbst. Es ist großartig, wie manche Menschen an ihren Herausforderungen wachsen.
Ist Ihr neugieriger Blick eine Reaktion darauf, dass andere Funktionen Ihres Körpers eingeschränkt sind?
Die Neugierde steckte schon immer in mir. Ich wollte hinter die Fassaden blicken und sammelte unentdecktes Wissen. Zentrales Thema meines Lebens ist Behinderung und Barrierefreiheit. Aber ich bin es immer unterschiedlich angegangen: auf der Kabarettbühne, im Parlament, im Theater, als Kinderbuchautor oder neugieriger Journalist. Ich wollte auch wissen, wo die Grenzen sind, an die ich mich herantastete und schließlich darüber rollte.
Sind Sie ein lustiger Mensch?
Eigentlich schon. Manche sagen ich hätte ein schelmisches Lächeln. Das kommt von den ironischen Gedanken, die mir durch den Kopf schießen. Oft wollte ich etwas überzogen im Kabarett darstellen, das wurde dann aber von der Wirklichkeit übertroffen. Die Begegnungen mit behinderten Menschen sind oft so von Unsicherheit geprägt, dass absurde Situationen entstehen.
Welche Situationen sind das?
Beim Versuch mir zu helfen wurde der ganze Rollstuhlzerlegt. Es empfiehlt sich zu fragen: Kann ich helfen – und wie?
In unserer Gesellschaft scheinen Unsicherheit und Unzufriedenheit omnipräsent. Was raten Sie Menschen, die mit der krisengeprägten Gegenwart hadern?
Ich hadere auch. Wenn ich den Fernseher aufdrehe, quillen einem negative Nachrichten entgegen. Die Welt ist von Krisen gebeutelt. Es wird aber oft übersehen, wie gut es uns geht. Wir leben in enormem Wohlstand, haben ein großartiges Gesundheitssystem und die Menschen können sich verwirklichen. Ich werde beim Arzt oft gefragt, gegen was ich allergisch bin. Es sind nicht Antibiotika, sondern das Jammern mancher Leute, die nur das Negative sehen. Ich rate allen, durchzuatmen.
Wo soll der Mut zum Glück, über den Sie auch in Ihren Büchern schreiben, herkommen?
Felix Mitterer, der Schirmherr unseres Ohrenschmaus-Literaturpreises, hat einmal gesagt: Nicht Mitleid, nicht Schublade, einfach Literatur. Ein Ohrenschmaus Gedicht zu lesen, dass macht Mut.
Welche Barrieren in der Gesellschaft sollen noch fallen?
Es sind vor allem die Barrieren in unseren Köpfen, die Vorurteile, Unsicherheiten und Ängste. Hier braucht es mehr Information und vor allem eine Schule von behinderten und nichtbehinderten Kindern. Dort lernt man andere und sich selbst kennen. Das ist der Schlüssel zu einer inklusiven Gesellschaft ohne Barrieren, wie ich sie mir erträume.
Sie haben sich immer für ein Verbot der Sterbehilfe eingesetzt. Warum sollen Menschen nicht individuell entscheiden, ob Sie noch leben wollen oder nicht?
Wir leben alle im Kontext von Freunden und Familie. Ein selbstbestimmter Tod ist ein Stein, der in den Teich geworfen, viele Wellen schlägt. Der Wunsch zu sterben hängt auch von Einsamkeit, Perspektivenlosigkeit oder Schmerz ab. Wird etwa durch Palliativmedizin der Schmerz genommen, erwacht meist wieder der Lebenswille. Daher sollten wir erst fragen: Wie kann ich dir helfen? Anstatt gleich den Giftbecher zu reichen. Mir stößt die sensationslüsterne Medienberichterstattung über Fälle des assistierten Suizids auf. Hier braucht es Leitlinien, die nicht überschritten werden dürfen. Auch assistierter Suizid ist Suizid. Über Menschen, die sich vor die U-Bahn werfen, wird schon lange nicht mehr berichtet, da man um die Nachahmungstäter Bescheid weiß.
Wie konkret waren Ihre eigenen Gedanken an Sterbehilfe?
Das war für mich kein Thema. Ich lebe gerne und habe das nie für mich infrage gestellt.
Sie saßen jahrelang für die ÖVP im Nationalrat. Können Sie die Politikverdrossenheit in Österreich nachvollziehen?
Ich hätte nie geglaubt, dass demokratische Grundpfeiler so infrage gestellt werden. Vor allem durch soziale Medien, wo Fake-News zu alternativen Fakten geworden sind, hat sich vieles zum Negativen verändert. Die Leute bewegen sich in ihrer Bubble, hören keine Gegenmeinungen mehr und fühlen sich in ihrer Weltsicht bestärkt. Bei Stammtischen früher gab es jemanden, der eine Gegenmeinung geäußert hat. Diese wichtige Relativierung fehlt heute. Und aus konstruktiven Dialogen werden aggressive Shitstorms, verschanzt hinter Anonymität. Das ist bedenklich für die Demokratie.
Was tun, um gegenzusteuern?
Ich empfehle wieder Bücher zu lesen und Texte selbst zu schreiben. Wissen hilft jedem, auch dem Demokratieverständnis.