„Ich habe dieses Leben nie infrage gestellt“

Auf einem Foto aus diesem Sommer strahlen Sie mit der untergehenden Sonne vor dem Millstätter See um die Wette. Woran denken Sie in Momenten wie diesen? FRANZ-JOSEPH HUAINIGG: Ich denke daran, wie schön das Leben ist und genieße es. Die Schöpfung ist ein unsagbares Wunder. Es liegt ein unendlicher Friede in solchen Stunden, den ich allen auf dieser Welt gönnen würde.

Welche Bedeutung hat Sonnenschein generell in Ihrem Leben? Da Sie sich physisch kaum bewegen können, ist Wärme für Sie wichtiger als für viele andere Menschen. Es stimmt, da ich so starr im Rollstuhl sitze, friert es mich leicht und ich suche Wärme. Vor allem wichtig ist mir menschliche Wärme! Ich lebe mit meiner Frau, unseren beiden Kindern und den persönlichen Assistentinnen. So bin ich umgeben von sonnigen Gemütern, die mich täglich aufbauen und zum Strahlen bringen.

Ihre Arme und Beine sind gelähmt, Sie werden Tag und Nacht von einer Maschine beatmet und bewegen sich im Elektro-Rollstuhl fort. Ist so ein Leben lebenswert? Wenn man das so hört, natürlich nicht. Aber mein Leben ist lebenswert. Der Rollstuhl schenkt mir Mobilität und ich rolle von einem Termin zum anderen. Mein Beatmungsgerät spendet Energie und mir kann nicht so schnell der Atem ausgehen. Nicht umsonst heißt mein neuestes Buch „Mein langer Atem“, mit Geschichten, die zeigen, welche schönen Überraschungen es im Leben geben kann. Ich lebe jetzt 20 Jahre mit meinem Beatmungsgerät. Das Gerät und ich sind dicke Freunde geworden. Ich lebe durch die Maschine. Aber die Maschine lebt auch durch mich.

Sie sagten einmal: „Ich war als Jugendlicher zutiefst traurig, dass ich so bin, wie ich bin.“ Wann haben Sie Ihr Mindset geändert? Als Kind habe ich oft in meinen Polster geweint, war traurig, nicht so zu sein, wie die anderen. Ich habe aber bald gemerkt, dass die Frage „Warum ich?“ einen nicht weiterbringt. Als Jugendlicher habe ich die große Liebe gesucht, bin aber auf viel Ablehnung gestoßen. Da habe ich mich gefragt: Empfinde ich mich selbst überhaupt als liebenswert? Das war der Punkt, an dem ich begonnen habe, mich mit meinem Körper, den dünnen Beinen und dem Buckel ernsthaft auseinanderzusetzen. In dieser Zeit habe ich viele Gedichte geschrieben, die mir geholfen haben, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und lustigerweise hat Judit, weit entfernt in Wien, in einer Zeitung meine Gedichte gelesen. Einige Jahre später wurde sie meine Frau und jetzt sind wir schon dreißig Jahre verheiratet. So brachte die Änderung des Mindsets gleichzeitig eine große Veränderung in meinem Leben.