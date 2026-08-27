Legionellen - Weitere Kühlanlage im Großraum Linz belastet

Inzwischen wurden 31 Krankheitsfälle gemeldet, drei Personen sind bereits gestorben.

Nach wie vor ist die Situation rund um die Häufung von Legionellen-Erkrankungen in und um Linz nicht im Griff. So wurde am Donnerstag eine weitere Kühlanlage positiv auf Legionellen getestet. Es handle sich um eine Anlage eines Gewerbebetriebes in Linz-Leonding. Auch wurde ein neuer Erkrankungsfall, der 31., gemeldet, informierten Land Oberösterreich, Stadt Linz und die AGES in einer gemeinsamen Aussendung.

Die Gesundheitsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land führe aktuell Erhebungen in dem betroffenen Unternehmen durch und stehe wegen nötiger Desinfektionsmaßnahmen mit diesem in Kontakt, hieß es weiter.

Analysen noch ausständig

Nach wie vor ausständig ist noch die endgültige Bestätigung durch Analysen der AGES, ob eine kontaminierte Kühlanlage der Linz AG die Infektionsquelle bisheriger Erkrankungen ist. Diese Anlage arbeitet inzwischen im Trockenbetrieb.

Von den Erkrankten befanden sich am Donnerstag vier Personen in stationärer Behandlung, eine davon wird intensivmedizinisch betreut. Drei Patienten sind bereits gestorben.