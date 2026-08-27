Region Semmering: Rotarier starten Bildungsoffensive

Neu gewählter Vorstand und Zahlenboxen als „pädagogisches Medium“ für mehrere Kindergärten in der Region.

Der Rotary Club Semmering-Region ist nun mit einem neuen Vorstand samt humanitären sowie bildungspolitischen Schwerpunkt in das Clubjahr 2026/27 gestartet. Die Führung setzt sich nun aus Präsident Ferdinand Fladischer aus Kindberg sowie Andreas Stühlinger (Past-Präsident) und Gerald Baierling-Reisenauer (dem künftigen Präsidenten) zusammen.

Unter dem Jahresmotto „Bewahren. Bewegen. Bewirken“ möchte der Club Bewährtes sichern, Menschen zum gemeinsamen Handeln bewegen und mit konkreten Projekten nachhaltige Wirkung in der Region erzielen.

1 / 2 Feierliche Präsidentschaftsübergabe im Clublokal Belvedere am Semmering: Andreas Stühlinger übergibt an Ferdinand Fladischer © Schrotthofer

In den vergangenen Jahren unterstützte der Club Menschen, die aufgrund persönlicher, gesundheitlicher, familiärer oder wirtschaftlicher Umstände nicht aus eigener Kraft in der Lage waren, schwierige Situationen zu bewältigen. Hilfe wurde insbesondere im Mürztal sowie in den Regionen Gloggnitz, Payerbach und Reichenau geleistet. Auch Einrichtungen des Tierschutzes und Tierheime konnten auf rotarische Unterstützung zählen.

Bildungsthema

Jetzt widmet man sich einem Bildungsthema: Die „Zahlenbox für Rechenwichtel“ führt Kinder spielerisch an Zahlen, Mengen und erste Rechenbeziehungen heran. Die Zahlenbox ist vollständig aus Buchenholz gefertigt und wird von den geschützten Werkstätten in Vomp in Tirol hergestellt.

Solche Zahlenboxen wurden kürzlich an die Gemeindekindergärten in Enzenreith und Reichenau sowie die Pfarrkindergärten Langenwang und Kindberg übergeben. Der Rotary Club Semmering-Region dankt dabei den pädagogischen Teams ebenso wie den Gemeinden, Pfarren und allen Verantwortlichen, die den Betrieb und die Weiterentwicklung der Kindergärten ermöglichen.

Pfarrkindergarten Kindberg

Die hochwertige Zahlenbox ist ein pädagogisches Medium, das Kinder spielerisch an Zahlen, Mengen und erste Rechenbeziehungen heranführt. Als modernes Unterrichtsmittel wird sie das kommende Kindergartenjahr bereichern und den pädagogischen Alltag im Pfarrkindergarten Kindberg in besonderer Weise unterstützen. Die Übergabe erfolgte im Beisein von Pfarrer Bartosz Poznanski.

Ihm gilt besondere Anerkennung: Er wirkt mit großem persönlichem Einsatz als Seelsorger und begleitet die Pfarrgemeinde mit menschlicher Nähe und Verantwortung. Zugleich trägt er als Verwalter und Organisator des gesamten Pfarramtes Kindberg eine wesentliche Aufgabe und sorgt mit Umsicht, Klarheit und Engagement dafür, dass die pfarrlichen Einrichtungen verlässlich geführt und zukunftsorientiert weiterentwickelt werden.