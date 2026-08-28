Kärntner Theaterwelt trauert um „begnadeten Schauspieler“

Die Theatergruppe St. Ulrich ist in tiefer Trauer um ein Gründungsmitglied: Michael Zaminer ist am Dienstag im 91. Lebensjahr verstorben.

Die Region hat einen „begnadeten Schauspieler“ verloren: Michael „Michl“ Zaminer ist der Welt am Dienstag, dem 25. August, entschlafen. Zaminers Leben war vor allem geprägt von seiner Leidenschaft zum Theaterschauspiel. Er war Gründungsmitglied der 1957 gegründeten Theatergruppe St. Ulrich (Gemeinde Feldkirchen). „Michl hat sein Leben dem Theater verschrieben. Die Faszination Bühne hat ihn nie losgelassen“, erzählt Petra Hatzel, Obfrau der Theatergruppe und Nichte des Verstorbenen.

Zaminer führte jahrzehntelang Regie, war aber auch selbst natürlich immer wieder auf den verschiedensten Bühnen der Region zu finden. „2017 ging er schließlich in Theaterpension, aber er war weiterhin Ehrenmitglied und bei unseren Veranstaltungen und Ausflügen dabei“, erzählt Hatzel. Die Leidenschaft zum Theater teilte er auch mit Frau Jutta, die ebenfalls Mitglied des Vereins war. Mit ihr hätte er heuer im Oktober die diamantene Hochzeit gefeiert.

Träger der Max-Mell-Medaille

Für sein Schauspielengagement wurde dem Verstorbenen 1978 auch eine ganz besondere Ehre zuteil: Zaminer bekam vom damaligen Landeshauptmann Leopold Wagner die Max-Mell-Medaille verliehen. Dies ist eine der höchsten Auszeichnungen für Amateurschauspieler und Amateurspielgruppen in Österreich. Außerdem ist er Träger des Goldenen Ehrenzeichens der Stadt Feldkirchen.

Hatzel beschreibt ihren Onkel als jemanden, der immer ein offenes Ohr hatte. „Er war ein sehr gesprächiger und offener Mensch. Er zeigte immer viel Engagement für seine Mitmenschen und war auch sehr junggeblieben.“ Bis zum Schluss hat Zaminer aktiv am Dorfleben teilgenommen. Neben der Schauspielerei hatte der Vater dreier Söhne eine zweite Leidenschaft: Er war lange Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Ulrich und fungierte auch einige Jahre als Kommandant-Stellvertreter. Der gelernte Zimmermann hatte drei Enkel und einen Urenkel. Die Verabschiedung findet am 18. September um 18 Uhr in der Aufbahrungshalle Feldkirchen statt.