Zwei Tote bei Gewalttat an Schule bei Berlin

Bei einer Gewalttat an einer Schule nahe Berlin sind nach Informationen der Deutschen Presse Agentur eine Frau und ein Mann getötet worden. Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Die Opfer starben demnach an einer Schule am Docemus-Schulcampus in Gosen-Neu Zittau in Ostbrandenburg, einem Ort mit rund 3.500 Einwohnern. Dabei verdichteten sich Hinweise, dass es sich um eine Beziehungstat handelte.

© APA/dpa Die Polizei sicherte den Tatort