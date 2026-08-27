Zwei Tote bei Gewalttat an Schule in Deutschland

An einer Schule in Brandenburg ist eine Gewalttat verübt worden. Ein Mann sei vorläufig festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin in Frankfurt an der Oder. Medienberichten zufolge gibt es zwei Tote.

Bisher sind noch nicht viele Details zur Tat bekannt (Sujetbild)

Bei einer Gewalttat an einer Schule in Gosen-Neu Zittau nahe der deutschen Hauptstadt Berlin sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Frau und ein Mann getötet worden. Ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Weitere Details sind bisher nicht bekannt.