EDV-Geschäft in Feldkirchen schlittert in die Insolvenz

Ein Handelsunternehmen für EDV-Zubehör aus Feldkirchen ist insolvent. Es sind 24 Gläubiger sind betroffen.

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass über das Vermögen von Thomas Fercher ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Es handelt sich um ein Konkursverfahren.

Der Schuldner betreibt seit dem Jahr 2012 ein Einzelunternehmen im Bereich des Recyclings und des Handels mit Drucker- sowie EDV-Zubehör, insbesondere Tonerkassetten, Tintenpatronen und EDV-Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen befindet sich am Kirchplatz 4 in Feldkirchen.

Laut Antrag belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 121.000 Euro. Von der Insolvenz sind 24 Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. Laut Antrag ist der Betrieb bereits geschlossen. Ob ein Sanierungsplan beabsichtigt ist, steht derzeit noch nicht fest. Aktiva sind in der Größenordnung von 41.500 Euro gegeben. Die Überschuldung errechnet sich daher mit rund 79.500 Euro.

Corona und Home-Office sind schuld

Der Schuldner gründete das Einzelunternehmen im Jahr 2012. Über Jahre hinweg konnte das Unternehmen eine stabile wirtschaftliche Basis vorweisen und solide Umsätze erwirtschaften. Die wesentlichen Erlösquellen lagen im Ankauf, der Aufbereitung (Recycling) und dem anschließenden Handel mit Druckerzubehör für gewerbliche und private Abnehmer.

Der wirtschaftliche Niedergang des Unternehmens setzte maßgeblich mit dem Ausbruch der Coronakrise ein. Bedingt durch die flächendeckende Umstellung zahlreicher Kunden auf Home-Office und die damit einhergehende Digitalisierung von Büroprozessen brach der Markt für physisches Druckerzubehör und Drucker-Recycling nachhaltig und drastisch ein. Der Schuldner verzeichnete ab dem Jahr 2020 kontinuierliche Umsatzeinbußen, die durch die nachfolgende allgemeine Teuerungswelle und die massiv gestiegenen betrieblichen Fixkosten nicht mehr kompensiert werden konnten.

Trotz intensiver Bemühungen des Schuldners, den Betrieb durch Kosteneinsparungen und eine Verringerung des Sortiments zu stabilisieren, verringerten sich die Deckungsbeiträge im Zeitraum von 2022 bis 2026 kontinuierlich. Im Jahr 2026 war der Schuldner schließlich gezwungen, die aktive operative Tätigkeit des Unternehmens faktisch vollständig einzustellen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit keine Dienstnehmer mehr. Eine Fortführung des Betriebs ist nicht beabsichtigt. Das vorhandene Vermögen soll im Rahmen des Konkursverfahrens durch den zu bestellenden Insolvenzverwalter geordnet verwertet werden.