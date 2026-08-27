EX-ORF-Werbechef Oliver Böhm dockt bei oe24 Media Group an

Oliver Böhm wird Chief Commercial Officer und Geschäftsführer für Sales bei der oe24 Media Group.

Im April wurde Oliver Böhm von der damaligen ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher beurlaubt, eine Compliance-Untersuchung wurde eingeleitet. Nach eingehender Untersuchung hieß es damals, dass laut ORF-Geschäftsführung „eine Weiterbeschäftigung im Unternehmen“ nicht mehr möglich sei.

Wechsel zu oe24

Jetzt wechselt Böhm zu oe24: „Mit Oliver Böhm verstärkt einer der profiliertesten Medienprofis des Landes das oe24-Management-Team. Oliver Böhm wird ab 1. September Chief Commercial Officer (CCO) und Geschäftsführer Sales für die Bereiche TV und Radio bei der oe24 Media Group“, heißt es in einer Aussendung. Dort heißt es weiter: „In seiner neuen Funktion verantwortet Oliver Böhm die gesamtheitliche Vermarktungsstrategie über alle elektronischen Kanäle in TV, Radio und Streaming. Zusätzlich ist Böhm künftig für die Betreuung aller Agenturen für die gesamte Mediengruppe und externe Vermarktungspartnerschaften zuständig.“

Böhm selbst ließ in der Aussendung wissen: „Die Medien der Familie Fellner begleiten mich schon mein Leben lang: Als Jugendlicher war ich eifriger Leser des ‚Rennbahn-Express‘. Mein erster Job nach der Matura war Inseratenverkäufer beim Magazin ‚Wiener‘ – das von den Fellners gegründete ‚Basta‘ war damals meine härteste Konkurrenz. Auch mit dem Launch von ‚News‘ waren sie wieder einmal Vordenker und Vorreiter der heimischen Medienlandschaft.“