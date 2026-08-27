Erni Bar feiert großes Revival mit den „Kärntner Beatles“

1965 traten die Roletts zum ersten Mal in der Erni Bar auf. Über 60 Jahre später möchte man die erfolgreiche Zusammenarbeit um ein weiteres Kapitel erweitern.

„Ich möchte dem Patienten wieder Leben einhauchen“, antwortet Richard Hude auf die Frage, was er denn mit seiner Erni Bar in St. Georgen am Längsee nun künftig vor hat. Leben einhauchen deshalb, weil es nach dem Ableben von Hudes Großmutter, der legendären Ernestine „Erni“ Hude, nicht ganz einfach war. „Es ist so, dass die Oma die Bar war. Sie war und ist unzertrennbar mit ihr verbunden. Natürlich habe ich mich dazu entschieden, den Namen zu behalten.“ Die Grand Dame der regionalen Nachtgastro verstarb im vergangenen Dezember.

Nur den Namen zu behalten, scheint allerdings nicht zu reichen. „Ich muss die Bar und mich neu positionieren“, erklärt Hude. Es ist ein Unterfangen, bei dem er auch prominente Unterstützung erhält. Die Kultband „Roletts“, deren Geschichte und Erfolg ebenfalls unzertrennbar mit der Erni Bar verbunden ist, wird ein Konzert geben – und vielleicht sogar mehrere.

Meet and Greet und Livekonzert

„Los geht es zunächst am 18. September mit einem Meet and Greet mit der Band“, verrät Hude. „Hintergrund ist, dass die Herren zwar zigmal hier aufgetreten sind, sie aber nie wirklich die Gelegenheit hatten, sich ausführlich mit den Fans auszutauschen.“ Es soll die Auftaktveranstaltung werden für eine Reihe von Tanzabenden. Denn am 24. Oktober gibt die Band, die heute noch aus Freddy Bein (78, Keyboard und Leadsänger), Reinhard Schmied (78, Gitarre und Sänger) und Bernhard Zitter (78, Schlagzeuger) besteht, ihr vermeintliches Abschiedskonzert für den guten Zweck.

© Archivbild Die Roletts waren damals eine große Nummer

Vermeintlich, weil das noch nicht feststeht: „Wir möchten schauen, wie die Resonanz ist. Sollte sich ein großes Interesse darstellen, denken wir daran, weiterzumachen“, meint Schlagzeuger Zitter. Das bedeutet, es könnte sein, dass man die Roletts künftig einmal im Monat im Rahmen des Erni-Tanzabends sehen könnte. „Unsere erste Priorität ist, dass die Erni Bar belebt wird und dabei möchten wir helfen“, fügt Bein an. Die beiden sind überzeugt davon, dass es immer noch viele Menschen gibt, die gerne das Tanzbein schwingen. „Jene Menschen, die die 60er- oder 70er-Jahre als Jugendliche mitgemacht haben, suchen auch heute einen Ort, an dem sie tanzen können.“

Erster Auftritt 1965

Die „Kärntner Beatles“, wie sie damals bezeichnet wurden, hatten 1965 ihren ersten Auftritt in der Erni Bar. Durch den riesigen Erfolg ihrer Auftritte hat sich Familie Hude bereits zwei Jahre später entschlossen, ein großes Tanzcafé dazu zu bauen. „Allerdings nur mit der Auflage, dass wir dort weiterhin auftreten“, blickte Freddy Bein im vergangenen Dezember schmunzelnd in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung zurück. Unzählige Besucherinnen und Besucher aus dem ganzen Bundesland fanden in dieser Zeit den Weg in die Bar am Längsee.

Die Vorfreude auf die nostalgischen Abende ist jedenfalls gegeben. „Sehr viele Leute in unserem Alter verbinden ihre Jugend unzertrennbar mit uns und der Erni Bar. Darauf kann man vielleicht auch heute noch etwas aufbauen“, sagt Zitter abschließend.