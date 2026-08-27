Ljubljana holt neue Flugverbindung nach New York. Flughafen Wien hat ab Mai 2027 erstmals Anbindung nach Philadelphia durch Flüge mit Amerikas größter Airline.

Ein Linienflug nach Philly, in die größte Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania, das gab es von Österreich aus noch nie. Im kommenden Jahr hat der Vienna Airport die Route im Programm.

Der Premierenflug der American Airlines wird am 6. Mai stattfinden. Die aktuell größte Fluggesellschaft der Vereinigten Staaten wird mit dem Airbus A321XLR nonstop ab Wien fliegen.

„Diese erstmalige Direktverbindung nach Philadelphia, die sechstgrößte Stadt der Vereinigten Staaten, erweitert unser Langstreckennetz um eine attraktive neue Destination und schafft gute Anschlussmöglichkeiten zu Zielen in Nord- und Südamerika. Nordamerika zählt zu den wichtigsten Wachstumsmärkten für den Flughafen Wien und die Tourismusstandorte Wien und Österreich. Die Neuaufnahme dieser neuen Langstreckenverbindung stärkt die transatlantische Konnektivität des Flughafens Wien weiter“, sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

© Flughafen Wien Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger freut sich über die neue Langstreckenverbindung

Tor zur US-Ostküste

„Immer mehr unserer Gäste suchen nach Reiseerlebnissen, die Kultur, Geschichte und einen Städtetrip in eine weltoffene Metropole miteinander verbinden und genau das bietet Wien. Mit dieser neuen Verbindung erhalten zugleich unsere Kundinnen und Kunden in Österreich Zugang zu einem unserer am schnellsten wachsenden US-Drehkreuze in Philadelphia. Von dort aus können sie mehr als 100 Destinationen in den USA und darüber hinaus erreichen“, so José A. Freig, Vice President International and Business Partner Operations, American Airlines.

Die USA sind mit 1,3 Millionen Nächtigungen 2025 der wichtigste Fernmarkt für den Wiener Freizeittourismus sowie für Geschäftsreisende.

Tägliche Direktflüge

Diese Woche hat der Laibacher Flughafen angekündigt, dass die Flugverbindung nach New York nach einer jahrzehntelangen Pause, ebenfalls ab Mai 2027, wieder zurückkommt.

American Airlines verbindet Wien ab 6. Mai 2027 täglich saisonal nonstop mit Philadelphia. Der Abflug in Wien findet um 11:40 Uhr statt, mit Ankunft in Philadelphia um 15:55 Uhr. Der Rückflug aus Philadelphia startet um 18:50 Uhr mit Ankunft um 10:05 Uhr in Wien.

Die Route wird zudem auch über die Weihnachtsfeiertage im Dezember angeboten, sodass Reisende aus den USA die Möglichkeit haben, die österreichischen Weihnachtsmärkte zu besuchen. Als eines der wichtigsten Drehkreuze von American Airlines bietet Philadelphia komfortable Umsteigeverbindungen zu zahlreichen Destinationen in den USA, Kanada, Mexiko und der Karibik.